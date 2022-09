Joep Gorgels nieuwe CFO van EST-Floattech

Joep Gorgels en Mark Witjens

EST-Floattech heeft Joep Gorgels aangesteld als CFO. Gorgels gaat ook de rol van Chief Business Development Officer invullen. Daarnaast heeft het bedrijf dat intelligente energieopslagsystemen ontwikkelt Mark Witjens aangesteld als CEO.

Gorgels was de afgelopen twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO Bank, waarvan de laatste vijf jaar als Global Head Transportation & Logistics. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor alle klanten wereldwijd. In een reactie zegt hij: “Ik ben verheugd om aan de slag te gaan bij EST-Floattech en om de groei- en ontwikkelingsambities van het bedrijf te versnellen. De maritieme sector moet investeren in de elektrificatie van schepen waarvoor EST-Floattech robuuste, gecertificeerde oplossingen biedt.” Gorgels gaat zich richten op de financiële en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten van het bedrijf.

Volg Executive Finance op LinkedIn!