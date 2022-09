Jutta van Rheenen nieuwe CFO Jan Linders Supermarkten

Jan Linders Supermarkten heeft Jutta van Rheenen (41) benoemd tot nieuwe CFO. Zij start op 1 november bij de supermarktketen. Na een periode van samenwerken en overdracht volgt zij de huidige CFO Hans Jaspers op, die in juni aankondigde begin 2023 te vertrekken bij Jan Linders.

Van Rheenen heeft meer dan vijftien jaar ervaring in finance in food retail. Bij Ahold Delhaize en Albert Heijn heeft zij de afgelopen jaren als respectievelijk (sr.) Business Controller, (sr.) Finance Manager en vervolgens Finance Director vanuit de financiële discipline haar bijdrage geleverd aan diverse bedrijfsonderdelen en deze goed leren kennen. In haar laatste rol was zij sinds 2019 als Vice-President Finance Operations financieel verantwoordelijk voor de gehele winkeloperatie van Albert Heijn en daarbij tevens lid van het Finance MT.

Volgende fase

Ferry Moolenschot, Algemeen Directeur Jan Linders Supermarkten: ”Ik ben erg content dat Jutta het directieteam van Jan Linders komt versterken en als CFO met ons de volgende fase van ons mooie familiebedrijf ingaat. Met haar jarenlange en brede ervaring in de sector kan ze veel inbrengen en onze organisatie verder brengen, in het bijzonder de Finance en IT organisatie, waarvoor zij verantwoordelijk wordt. Dat Jutta Limburgse roots heeft en Jan Linders en ons marktgebied daardoor goed kent, is een waardevolle bijkomstigheid. Ik en ook de familie Linders hebben het volste vertrouwen dat Jutta heel succesvol zal zijn als CFO van Jan Linders.”

Jutta van Rheenen: “Waar ik me de afgelopen jaren vanuit de financiële discipline heb gefocussed op verschillende bedrijfsonderdelen binnen Ahold Delhaize en vooral Albert Heijn, is voor mij het moment gekomen om mijn ervaring bij het familiebedrijf Jan Linders in de volle breedte van finance in te zetten. Jan Linders ken ik goed uit mijn jeugd en heeft in het zuiden nog altijd een groeiend marktaandeel. Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen en ik kijk er dan ook erg naar uit het directieteam te gaan versterken en mijn bijdrage te leveren aan verdere groei van het bedrijf.”

