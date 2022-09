Miljoenennota 2022 in het kort: Investeren in groei en brede welvaart

Het kabinet wil investeren in groei en de toekomst, maar tegelijkertijd de problemen van de hoge energieprijzen en inflatie aanpakken. Wij zetten de belangrijkste punten van de Miljoenennota 2023 voor ondernemers op een rij.

De groei die Nederland post-corona doormaakte vertraagt. De inflatie neemt toe en de huidige vooruitzichten remmen de investeringen. Het kabinet investeert om de brede welvaart te vergroten, omdat oplossingen voor groeiende problemen in de toekomst alleen maar duurder worden. Het niveau van de staatsschuld in percentage van het bbp blijft volgens het kabinet gunstig. Door de inflatie stijgt het bbp en daardoor wordt de schuld in verhouding lager.

Oplopende schuld

De komende jaren loopt de schuld als percentage van het bbp (van 49,8 procent in 2022 50,2 procent in 2026) iets op en daarmee bestaat het risico dat rekeningen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Koning Willem-Alexander wees er in zijn Troonrede op dat dit uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Het kabinet zet met de Miljoenennota 2023 in op een stabiele schuldontwikkeling en solide overheidsfinanciën. De uitgaven in 2023 zijn naar verwachting ruim 390 miljard euro.

Werken lonend maken

Onder meer de historische krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat groei moeilijk is. Daarom wordt er geïnvesteerd werken lonender te maken door de inkomstenbelasting te laten dalen met 0,11 procentpunt in de eerste schijf. Daarnaast stijgt de arbeidskorting; het tweede en derde knikpunt worden verhoogd met 89 euro en het afbouwpercentage stijgt naar 6,51 procent. Ook wordt financieel gestimuleerd dat mensen meer uren werken, onder meer door de kosten van kinderopvang vrijwel geheel te vergoeden. Ook wordt het minimumloon met 10 procent verhoogd, waardoor ook AOW en uitkeringen meestijgen.

Verlaging accijnzen

Het kabinet verlengt de verlaging van de accijns op brandstof. In 2023 worden de accijnzen gedurende de periode januari tot en met juni op hetzelfde bedrag gehouden als in 2022. In de tweede helft van 2023 wordt de accijnsverlaging langzaam afgebouwd.

Prioriteiten

Volgens het kabinet zijn hervormingen en investeringen nodig voor de huidige én toekomstige generaties en met oog voor welvaart van mensen op andere plekken in de wereld. Om dit te bereiken zet dit kabinet in op zeven prioriteiten op het gebied van brede welvaart die volgen uit het coalitieakkoord. Dat zijn de volgende kernitems:

Het vertrouwen in de democratische rechtsorde moet worden hersteld

De economie moet verder versterkt om het land ondernemend, innovatief en eerlijk te houden

Nederlanders moeten gelijke kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen krijgen

Binnen internationale samenwerking is er een voortrekkersrol van Nederland en een slagvaardig Europa

Zorg moet voor iedereen passend, beschikbaar en betaalbaar zijn

Nederland wordt een duurzaam land met klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire toekomst

Veiligheid wordt versterkt als fundament voor onze brede welvaart

Volg Executive Finance op LinkedIn!