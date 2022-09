Mkb’s wachten lang op betalingen door cashflowproblemen en onzekerheid

Bijna de helft van Nederlandse mkb’s wacht langer dan een maand op zijn geld. In grootzakelijke omgevingen wacht nog geen kwart langer dan 30 dagen op een betaling. Cashflowproblemen, financiële onzekerheid en internebureaucratie zorgen voor trage verwerking.

Dat blijkt uit de Fintech Barometer van Visma | Onguard. Het bedrijf voert doorlopend onderzoek uit naar de financiële status van bedrijven. Bij grote bedrijven gaan betalingen doorgaans sneller, omdat periodieke betalingen op vaste momenten wordt uitgevoerd, zo meldt het softwarebedrijf. Bij mkb-ondernemingen wordt ofwel gespecialiseerde software ingezet of gaan financials persoonlijk aan de slag.

“Het is voor organisaties een behoorlijke uitdaging om facturen betaald te krijgen”, zegt Adriaan Kom, Managing Director van Visma | Onguard. “Het feit dat bijna de helft van de ondernemers langer dan een maand op hun betaling moet wachten, is niet acceptabel. Wanneer betalingen niet op tijd worden gedaan, kan dat grote gevolgen hebben. Zeker voor wat kleinere organisaties.”

“Gelukkig wordt dit ook gezien door de overheid en is sinds 1 juli een wijziging in de wet doorgevoerd: het mkb hoeft hierdoor niet langer dan dertig dagen te wachten op een betaling van het grootbedrijf. Een stap in de goede richting. En ook als organisatie zelf kun je veel doen om openstaande facturen op tijd betaald te krijgen. Richt bijvoorbeeld een strakke opvolging in, communiceer persoonlijk en maak het klanten gemakkelijk om te betalen.”

