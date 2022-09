Nederland in de middenmoot met vrouwen in bestuur

Hoewel er vooruitgang is geboekt door het stimuleren van genderdiversiteit in raden van bestuur, zijn er nog steeds stappen te zetten. Slechts 36 procent van de wereldwijde benoemingen van bestuurders tot en met mei 2022 waren vrouwelijk, wat in lijn is met het gemiddelde voor heel 2021.

Vrouwelijke bestuurders hebben momenteel ongeveer 27 procent van de bestuurszetels van beursgenoteerde bedrijven, een stijging van vier procentpunten vanaf 2019. Nederland heeft dezelfde score. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek dat Diligent samen met 22 partnerorganisaties over de hele wereld uitvoerde in het kader van diversiteit en inclusie.

Middenmoot

Bij de beursgenoteerde bedrijven in Nederland was in 2021 voor het eerst het aantal tot commissaris benoemde vrouwen groter (55 procent) dan mannen. Nederland staat in de middenmoot wat betreft vrouwen in het bestuur. Frankrijk en België zijn duidelijk koploper met 42 procent en 37 procent. Dat heeft in Frankrijk alles te maken met de Wet Copé-Zimmerman die in 2011 werd ingevoerd. Hierin werd bepaald dat met ingang van 1 januari 2017 bepaalde bedrijven minimaal 40% vrouwen in hun raden van bestuur moesten opnemen.

Vrouwen zijn jonger

Vrouwelijke bestuurders zijn jonger dan hun mannelijke collega’s en hebben een kortere aanstelling. De gemiddelde leeftijd van vrouwelijke bestuurders is ongeveer vier jaar lager dan hun mannelijke collega’s, respectievelijk 60 en 63,5 jaar. Hun aanblijven is ook korter dan hun mannelijke tegenhangers, namelijk 4,7 jaar vergeleken met 7,6 jaar.

