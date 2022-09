Onderzoek: aantal bedrijven met diversiteitsbeleid licht gestegen

Het aantal bedrijven met een diversiteits- en inclusiebeleid is voor het tweede jaar op rij toegenomen. Dat melden adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en softwarebedrijf AFAS op basis van onderzoek dat zij deden. Ondanks de stijging geeft slechts negen procent van de werkgevers aan prioriteit te geven aan een werkomgeving waarin mensen met onder meer verschillende leeftijden, genders en achtergronden samenwerken.

27 procent van de onderzochte Nederlandse werkgevers geeft aan beleid te hebben dat zich richt op diversiteit en inclusie binnen het bedrijf. Dat was vorig jaar 22 procent, in 2020 nog 20 procent. Van de bedrijven geeft driekwart aan dat het beleid de prestaties van en sfeer op de afdelingen ten goede komt. Ook helpt het om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen.

Overheid doet het goed

Vooral de overheid doet het goed als werkgever. Bijna de helft van de bedrijven in die sector stuurt actief op diversiteit. Voor volgend jaar is de verwachting dat het onderwerp nog meer prioriteit krijgt, terwijl het landelijk gemiddelde achterblijft.

Universitair docent Gijs Bijlstra, die onderzoek doet naar diversiteit, stereotypen en vooroordelen in het bedrijfsleven, zegt daarbij dat alleen beleid niet toereikend genoeg is. “Een organisatie en de medewerkers profiteren er alleen van als het van hogerop goed wordt gemanaged. Daarnaast moeten mensen binnen een organisatie het ook omarmen. Iedereen heeft een rol te spelen wat de complexiteit niet ten goede komt.”

Wereld te winnen

Vooral aan de top van bedrijven is nog “een wereld te winnen”, merkt Bijlstra. Zo is slechts 3 procent van de bedrijven bezig om daar diversiteit te bevorderen. Ook moet er verder worden gekeken dan enkel naar gender. Bijvoorbeeld naar mensen met een functiebeperking, andere seksuele voorkeur, leeftijd of etniciteit. “Deze representatie moet een eerlijke doorsnede van de organisatie zijn”, zegt Bijlstra.

