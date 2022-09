Organisaties zoeken financieel talent over de grens: “De Nederlandse financials zijn op”

Steeds meer organisaties kijken over de grens om hun financiële vacatures in te vullen, omdat geschikte finance professionals in Nederland niet meer te vinden zijn. “Waar bedrijven voorheen terughoudend waren met het aannemen van expats voor hun financiële afdeling, zijn ze nu steeds vaker bereid om internationaal te werven”, aldus Rian van den Luitgaarden, Managing Consultant bij Robert Walters.

De kloof tussen vraag en aanbod

De vraag naar financiële professionals in Nederland was in het tweede kwartaal van 2022 ruim 48% hoger dan een jaar eerder. Volgens Van den Luitgaarden komt deze explosieve groei voornamelijk door de nasleep van covid-19. Organisaties waren lange tijd voorzichtig, maar zijn nu massaal aan het werven. Vooral de vraag naar controllers is groot, omdat organisaties in de coronacrisis gemerkt hebben hoe belangrijk financial en business control zijn voor risico- en kostenbeheersing. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er ruim 54% meer vacatures voor controllers dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. “De mensen om die plekken te vullen zijn echt nauwelijks meer te vinden”, merkt Van den Luitgaarden.

Nederland goes international

Internationaal werven gebeurt ook echt niet alleen meer bij de grote bedrijven. Enkele jaren geleden gebeurde het vrijwel nooit dat MKB-organisaties actief kandidaten in het buitenland benaderden. Van den Luitgaarden: “Het was ondenkbaar dat een typisch familiebedrijf een financieel directeur uit Singapore over liet vliegen. Nu gebeurt dit regelmatig. De meeste kandidaten zijn afkomstig uit landen als Zuid-Afrika, Korea en de Verenigde Staten.” Momenteel brengen Van den Luitgaarden en haar collega’s het onderwerp ‘internationaal werven’ standaard ter sprake als zij met klanten in gesprek zijn. “Wij merken dat organisaties er nu direct voor openstaan, terwijl expats aannemen vroeger pas als oplossing werd gezien als een vacature voor zeer lange tijd openstond.”

Investeren in de toekomst

Natuurlijk moeten er meer zaken geregeld worden als gekozen wordt voor een kandidaat uit het buitenland. Zo moet je rekening houden met zaken als huisvesting, visa, belastingen en vliegtickets die betaald moeten worden, misschien ook voor zijn of haar gezin. Ondanks de genoemde hindernissen levert het bedrijven veel op om in expats te investeren. “Nederlandse organisaties profiteren van de 30%-regeling. Daarnaast vinden veel expats het onderhandelen over een hoger salaris over betere arbeidsvoorwaarden onnodig, aangezien zij er in Nederland in vele opzichten al op vooruit gaan”, aldus Van den Luitgaarden. “Ze stellen zekerheid boven hun groeiambitie.” Het blijft natuurlijk wikken en wegen voor organisaties, maar ze worden zich steeds meer bewust van alle voordelen die expats met zich meebrengen. Eén ding is zeker: het financiële landschap wordt de komende jaren een stuk internationaler.

