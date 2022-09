Risico’s 2023: Personeelstekort, IT-beveiliging en onzekerheid

Momenteel zien meer organisaties dan ooit het personeelstekort en gerelateerde HR-issues als een van de grootste bedrijfsrisico’s de komende jaren. Cybersecurity is nog steeds risicofactor nummer één voor de meeste ondernemingen, maar personeelsuitdagingen zijn met stip op de tweede plaats uitgekomen.

Bedrijven zitten in een vrijwel constante staat van crisis: van pandemie, naar economische effecten van oorlog, en de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering. Bovendien staan een milde recessie en productietekorten aan de horizon om in 2023 ondernemingen te ontwrichten. Volgens Europese instituten voor Internal Auditors, waaronder het Nederlandse IIA, is ‘crisis’ daarom wellicht het nieuwe normaal.

Personeelstekort

In het rapport Risk in Focus 2023 inventariseren de organisaties de risico-inschattingen van auditors. Waar vorig jaar compliance met veranderende regelgeving op de tweede plaats van zorgenkindjes stond voor specialisten, is nu personeel nummer twee geworden. De derde plaats is voor macro-economische en geopolitieke onzekerheid. Cyber security staat nog altijd op de eerste plaats. Maar zorgen over disruptieve technologie, compliance en bedrijfscontinuïteit hebben plaatsgemaakt voor de vraag om personeel en economische onzekerheid.

Zelfs 18 procent van de organisaties zet uitdagingen omtrent personeel als grootste bedrijfsrisico neer. Dat komt deels door de pandemie, en de zorgen om talent te werven en te behouden nu meer bedrijven weer terugkeren naar kantoor, maar ook vanwege de verwachtingen van nieuw personeel op sociaal gebied. Vele bedrijven zijn achtergebleven met diversiteitsinitiatieven, het ontwikkelen van een strategie op basis van sociaal purpose, of het aanbieden van moderne tools, die vooral jongere generaties verwachten.

Nieuwe normaal

“Al meer dan drie jaar zitten we in een noodtoestand, inclusief de meest recente ontwikkeling in Oekraïne, en we beginnen te zien dat deze crises systematisch zijn”, zegt Stanislas Martin, chief risk officer van een Frans energiebedrijf, in het rapport. De hoop was dat post-corona de wereld naar een normale toestand zou bewegen, maar dat lijkt er in ieder geval voorlopig niet in te zitten.

De verwachting van auditors is dat uitdagingen omtrent personeel – het tekort aan mensen, diversiteit en talentontwikkeling – de komende jaren blijven groeien. Ook in 2026 zal naar verwachting IT-beveiliging op de eerste plek van de risico-verwachtingen blijven staan, maar nemen risico’s rond personeel, energietransitie en klimaat, en disruptie door nieuwe technologie verder toe.

Volg Executive Finance op LinkedIn!