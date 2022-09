Steven Bell: Een recessie is ronduit noodzakelijk

Volgens Steven Bell, hoofdeconoom van Columbia Threadneedle, zijn de vooruitzichten voor de Verenigde Staten en Europa niet rooskleurig. Maar echt zorgen maakt hij zich pas over het Verenigd Koninkrijk, schrijft hij in zijn wekelijkse commentaar.

Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, toonde vorige week in Jackson Hole zijn vastbeslotenheid om de rente te blijven verhogen tot de inflatie onder controle is. En dat is niet waar de markten op hadden gerekend, zegt Bell. “De markten gingen uit van een Fed-ommezwaai vanaf begin volgend jaar, waardoor de rente in de rest van 2023 aanzienlijk zou dalen. Nu kan men niet anders dan rekening gaan houden met een snellere verkrapping gevolgd door een bescheiden daling. Daarnaast geeft de Fed toe dat de werkloosheid moeten stijgen om de inflatie te beteugelen. Een recessie lijkt mij dus ronduit noodzakelijk.”

Gasprijzen

De inflatie is hoog en neemt in Europa nog toe, maar hier zijn de voedsel- en energieprijzen de belangrijkste drijfveer, constateert Bell. “Nu Rusland de levering beperkt, zijn de gasprijzen 20 keer zo hoog, dat is 2.000%! Die stijgende energieprijzen storten Europa zonder twijfel in een recessie. Ja, de rente zal hier moeten stijgen, maar de lokale oorzaken van de inflatie – de lonen en de huren – zijn hier lang niet zo aanzienlijk als in de VS. Allemaal slecht nieuws voor risicovolle beleggingen zoals aandelen.”

Voor het VK zijn de vooruitzichten nog verontrustender, stelt Bell. Het land steekt zich al tientallen jaren in schulden die volgens Bell niet langer vol te houden zijn. Een zwakkere munt is volgens hem inmiddels een reële mogelijkheid. “Als Liz Truss zoals verwacht de nieuwe premier wordt en op de crisis reageert met niet doordachte belastingverlagingen lopen de tekorten nog verder op. Dan loopt ook de inflatie verder op, kunnen huishoudens hun energierekening niet meer betalen en belanden we opnieuw in een politieke crisis. De kans is groot dat Kwasi Kwarteng minister van financiën wordt en hij deelt dit wantrouwen jegens de schatkist en de Bank of England (BoE). Hij zal stevig in zijn schoenen moeten staan om de nieuwe premier te overtuigen zo snel op haar campagnebeloften terug te komen”

Truss’ plannen om aan het mandaat van de BoE te sleutelen, verontrust volgens Bell ook de financiële markten. “Het plan van Truss om de energieprijzen te bevriezen via een door de overheid gesteund fonds is volgens Bell een strategie met een hoog risico. “Het plan is om de overheid geld te laten lenen aan energiebedrijven die de leningen moeten terugbetalen wanneer de gasprijzen dalen. Het resultaat zou een lagere inflatie zijn, een lagere stijging van de geïndexeerde obligaties, lagere socialezekerheidsuitkeringen en hogere persoonlijke inkomens. Het zou zelfs een recessie kunnen voorkomen. Maar het plan houdt een ‘open-einde-subsidie’ in die gebaseerd is op een sterke daling van de gasprijzen. Kortom, het is dan misschien wel een strategie met een hoog rendement, het behelst eveneens een hoog risico.”

Zorgwekkende vooruitzichten

Bell ziet zeer zorgwekkende vooruitzichten voor het VK in het algemeen en voor het pond sterling in het bijzonder. “Het was opmerkelijk dat – toen twee weken geleden de onverwachte stijging van de inflatie bekend werd – de verwachtingen voor de toekomstige bankrente sterk stegen. Dit zou normaal een instroom van kapitaal aantrekken en het Britse pond sterker maken, maar de munt herstelde zich niet. Volgens verschillende analisten zien we een dergelijke reactie vaker in opkomende markten – één bankanalist ging zelfs zo ver om het VK als bananenrepubliek te karakteriseren. Dat is overdreven. Maar nu het tekort op de lopende rekening richting 5% van het bbp gaat en de gasprijzen de pan uit rijzen, bestaat er een reëel risico dat het pond in waarde daalt ten opzichte van een machtige dollar. Het laagste punt ooit was 1,05 dollar in februari 1985, net boven pariteit. Misschien zien we dat niveau wel weer.”

