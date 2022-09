Te weinig focus op ondernemers in Prinsjesdag-plannen

De aandacht van het kabinet bij het aanpakken van de energie- en inflatiecrisis is te eenzijdig gericht op de burger. De ondernemer, met name het MKB, komt er bekaaid vanaf. Gerichte maatregelen om de hoge energielasten voor MKB-ers te dempen en/of gerichte steun voor energie-intensieve sectoren zijn (nog) niet beschikbaar. Terwijl de verhoging van een aantal ondernemersbelastingen er stevig inhakt. Dat is de conclusie van BOVAG na een eerste snelle analyse van de Prinsjesdag-stukken.

Ondernemers worden geconfronteerd met een stevige verhoging in de vennootschapsbelasting. En ook DGA’s gaan meer belasting betalen. Dat is allemaal geld van de ondernemer dat naar de schatkist gaat en dat hij niet in zijn personeel of in duurzame investeringen kan steken.

Paar lichtpuntjes

Een paar lichtpuntjes: de opslag Duurzame energie (ODE) wordt afgeschaft, er komt een lichte verhoging van de belastingvrije ruimte in de werkkostenregeling en het kabinet zegt het bedrijfsleven tegemoet te willen komen in de hoge energierekening. Maar hoe is nog niet duidelijk.

“In het coalitieakkoord werd het MKB nog een hart onder de riem gestoken: ‘Het groei- en innovatief vermogen van MKB-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd’. Daar is echter weinig van terug te zien”, stelt Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG. “De mogelijkheden om te innoveren en te investeren in verduurzaming worden momenteel ernstig belemmerd door de forse lastenverhoging enerzijds en de hoge energielasten anderzijds. En het blijkt dat het kabinet daar helaas erg weinig oog voor heeft. Dit korte-termijn-denken is schadelijk voor de BV Nederland, voor de MKB-ondernemer en voor de vergroeningsambities van de overheid. Wij blijven de komende dagen en weken bij het kabinet hameren op aanpak van de gestegen energielasten voor de ondernemers. Ook ondernemers moeten hierin tegemoetgekomen worden.”

