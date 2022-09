Trendonderzoek financial close 2022: Nieuwkomer Fastned dit jaar het snelst

Snel afsluiten is geen doel op zich. Toch onderstreept het wel de finance excellence die ondernemingen nastreven. Stakeholders brengen de snelheid waarmee een bedrijf extern rapporteert direct in verband met de mate waarin een bedrijf in control is. Het Trendonderzoek Financial Close van BrightStone Group kijkt dit jaar onder meer waar de organisaties staan met ESG-reporting. En er is natuurlijk de jaarlijkse ranking, met dit keer een nieuwe winnaar.

Voor de achtste keer op rij voerde BrightStone Group het Financial Close Trendonderzoek uit. Dit jaarlijks terugkerende onderzoek analyseert de jaarverslagen van 75 beursfondsen genoteerd aan de AEX, AMX en AScX. Ook dit jaar zijn er weer grote versnellers zichtbaar.

Public announcement

Nieuwkomer Fastned, uitbater van laadstations voor elektrisch rijden, was met 11 dagen het snelst door al op 11 januari met de Q4-cijfers naar buiten te komen. Fastned neemt de plek over van het Nederlandse hightechbedrijf ASML, dat dit jaar als tweede is gepositioneerd met een versnelling van één dag en daarvoor 19 dagen nodig had. De runner-ups zijn Philips, NSI, Signify en WDP, die allemaal een versnelling van één dag hebben weten te realiseren ten opzichte van vorig jaar. De complete PA-ranking laat zien dat 49 fondsen hun PA met één of meer dagen hebben versneld. CM.com laat de grootste versnelling zien door 20 dagen sneller af te sluiten dan vorig jaar, op de 48e dag. Hiermee is het fonds goed voor een 34e plaats in de PA-ranking, gevolgd door de fondsen ForFarmers, JDE Peet’s, OCI en ING Groep, die een versnelling laten zien van respectievelijk 15, 14, 11 en 9 dagen.

Organisatie Sector Notering 2021 2020 verschil 2021 1 Fastned (nieuw) Technology AScX 11 nan x 2 ASML Technology AEX 19 20 -1 3 Philips Koninklijke Healthcare AEX 24 25 -1 4 NSI Financials AScX 25 26 -1 5 Signify Industrials AEX 28 29 -1 6 WDP Financials AMX 28 29 -1 7 KPN Koninklijke Telecommunications AEX 31 43 4 8 Sligro Food Group Consumer Services AScX 34 28 6 9 ING Groep Financials AEX 34 43 -9 10 Royal Dutch Shell Oil & Gas AEX 34 35 -1 11 TomTom Technology AScX 35 35 0 12 Akzo Nobel Basic Materials AEX 39 47 -8 13 ABN AMRO Financials AMX 40 41 -1 14 Adyen Technology AEX 40 41 -1 15 Aegon Financials AEX 40 42 -2 16 SBM Offshore Oil & Gas AMX 41 42 -1 17 Vastned Financials AScX 41 42 -1 18 Intertrust Financials AMX 41 50 -2 19 Unilever Consumer Goods AEX 41 35 6 20 Flow Traders Financials AMX 41 43 -2 21 Wereldhave Financials AScX 41 43 -2 22 Unibail-Rodamco Financials AEX 41 41 0 23 Fagron Healthcare AMX 41 42 -1 24 RELX Consumer Services AEX 41 42 -1 25 ArcelorMittal Basic Materials AEX 41 42 -1 26 Aperam Basic Materials AMX 42 41 1 27 OCI Industrials AMX 45 56 -11 28 DSM Koninklijke Basic Materials AEX 46 47 -1 29 Randstad NV Industrials AEX 46 40 6 30 Alfen N.V. Technology AMX 47 48 -1 31 Vopak Koninklijke Industrials AMX 47 48 -1 32 Ahold Delhaize Koninklijke Consumer Services AEX 47 48 -1 33 Heineken Consumer Goods AEX 47 41 6 34 CM.com Technology AScX 48 68 -20 35 Arcadis Industrials AMX 48 49 -1 36 Ordina Technology AScX 48 49 -1 37 Nedap N.V. Industrials AScX 48 27 -1 38 NN Group Financials AEX 48 49 -1 39 Air France-KLM Consumer Services AMX 48 49 -1 40 BAM Groep Koninklijke Industrials AScX 48 49 -1 41 BE Semiconductor Industries Technology AEX 49 49 -1 42 Heijmans Industrials AScX 49 43 6 43 Fugro Oil & Gas AScX 49 50 -1 44 Brunel International Industrials AScX 49 43 6 45 ASM International Technology AEX 53 56 -3 46 Amsterdam Commodities Consumer Goods AScX 53 49 4 47 Wolters Kluwer Consumer Services AEX 54 55 -1 48 JDE Peet’s Consumer Goods AMX 54 68 -14 49 ASR Nederland Financials AMX 54 49 5 50 Advanced Metallurgical Group Industrials AMX 54 55 -1 51 ForFarmers Consumer Goods AScX 55 70 -15 52 Van Lanschot Kempen NV Financials AScX 55 56 -1 53 Aalberts Industrials AMX 55 55 0 54 Galapagos Healthcare AMX 55 50 5 55 Corbion Basic Materials AMX 56 64 -8 56 IMCD Basic Materials AEX 56 57 -1 57 PostNL Koninklijke Industrials AMX 56 60 -4 58 Kendrion Industrials AScX 56 50 6 59 B&S Group Consumer Goods AScX 59 53 6 60 Azerion (nieuw) Technology AScX 59 nan x 61 Just Eat Takeaway Technology AEX 61 69 -8 62 UMG (nieuw) Industrials AEX 62 nan x 63 Accell Group Consumer Services AMX 63 64 -1 64 TKH Group Industrials AMX 67 68 -1 65 Basic-Fit Consumer Services AMX 68 68 0 66 CTP (nieuw) Industrials AMX 68 nan x 67 Boskalis Westminster Koninklijke Industrials AMX 69 63 6 26 Pharming Group Healthcare AScX 76 63 13 29 Majorel Group (nieuw) Consumer Services AScX 76 nan x 70 Prosus Technology AEX 82 90 -8 71 Accsys Technologies Basic Materials AScX 83 84 -1 72 Eurocommercial Properties Financials AScX 84 85 -1 73 InPost Industrials AMX 90 89 1 74 Ebusco Holding (nieuw) Technology AScX 102 nan x 75 VIVORYON THERAPEUTICS N.V. Healthcare AScX 118 120 -2 Figuur 1. Ranking top 20 public announcement 2020-2021

Audited results

Dit jaar bracht Sligro als eerste haar geaudite cijfers naar buiten door een versnelling van twee dagen, tot 34 dagen. Hiermee heeft dit fonds de plek overgenomen van technologiebedrijf TomTom, gevolgd door ASML, SBM Offshore en Vastned. TomTom had net zoveel dagen nodig als vorig jaar, namelijk 35. ASML laat een versnelling zien van één dag vergeleken met 2021 en publiceerde op de 40e dag. Hetzelfde geldt voor SBM Offshore en Vastned. Opvallend is dat er drie AScX-fondsen in de top vijf gepositioneerd staan dit jaar.

De onderzoekers complimenteren de 49 fondsen die één of meer dagen hun AR hebben weten te versnellen. Het fonds dat de grootste versnelling laat zien is ForFarmers. Met 15 dagen sneller dan vorig jaar, op de 54e dag, is ForFarmers goed voor een 23e plaats in de AR-ranking. Gevolgd door de fondsen Prosus en Eurocommercial Properties die een versnelling laten zien van 10 dagen.

Ranking Organisatie Branche Notering AR 2021 AR 2020 Verschil 1 Sligro Food Group Consumer Services AScX 34 36 -2 2 TomTom Technology AScX 35 35 0 3 ASML Technology AEX 40 41 -1 4 SBM Offshore Oil & Gas AMX 40 41 -1 5 Vastned Financials AScX 40 41 -1 6 RELX Consumer Services AEX 41 41 0 7 Randstad NV Industrials AEX 45 39 6 8 Alfen N.V. Technology AMX 46 47 -1 9 Vopak Koninklijke Industrials AMX 46 47 -1 10 Heineken Consumer Goods AEX 46 40 6 11 Arcadis Industrials AMX 47 48 -1 12 Ordina Technology AScX 47 48 -1 13 Intertrust Financials AMX 48 49 -1 14 Nedap N.V. Industrials AScX 48 49 -1 15 BE Semiconductor Industries Technology AEX 48 49 -1 16 KPN Koninklijke Telecommunications AEX 49 50 -1 17 Air France-KLM Consumer Services AMX 49 49 0 18 Brunel International Industrials AScX 52 43 9 19 Philips Koninklijke Healthcare AEX 53 54 -1 20 Signify Industrials AEX 53 54 -1 21 Wolters Kluwer Consumer Services AEX 53 54 -1 22 BAM Groep Koninklijke Industrials AScX 54 48 6 23 ForFarmers Consumer Goods AScX 54 69 -15 24 Van Lanschot Kempen NV Financials AScX 54 55 -1 25 Aalberts Industrials AMX 54 55 -1 26 Corbion Basic Materials AMX 55 63 -8 27 IMCD Basic Materials AEX 55 56 -1 28 Heijmans Industrials AScX 56 50 6 29 Fugro Oil & Gas AScX 56 49 7 30 Kendrion Industrials AScX 56 49 7 31 Akzo Nobel Basic Materials AEX 59 47 12 32 PostNL Koninklijke Industrials AMX 59 60 -1 33 DSM Koninklijke Basic Materials AEX 60 60 0 34 Ahold Delhaize Koninklijke Consumer Services AEX 60 61 -1 35 Unilever Consumer Goods AEX 61 62 -1 36 B&S Group Consumer Goods AScX 61 55 6 37 Just Eat Takeaway Technology AEX 61 69 -8 38 NSI Financials AScX 62 63 -1 39 Flow Traders Financials AMX 62 63 -1 40 ASM International Technology AEX 62 63 -1 41 Accell Group Consumer Services AMX 62 63 -1 42 ING Groep Financials AEX 66 67 -1 43 Wereldhave Financials AScX 66 67 -1 44 TKH Group Industrials AMX 66 67 -1 45 ABN AMRO Financials AMX 67 68 -1 46 Basic-Fit Consumer Services AMX 67 68 -1 47 CTP (nieuw) Industrials AMX 67 nan x 48 Royal Dutch Shell Oil & Gas AEX 68 69 -1 49 Adyen Technology AEX 68 68 0 50 CM.com Technology AScX 68 77 -9 51 NN Group Financials AEX 68 69 -1 52 Boskalis Westminster Koninklijke Industrials AMX 68 62 6 53 Amsterdam Commodities Consumer Goods AScX 69 70 -1 54 ArcelorMittal Basic Materials AEX 70 67 3 55 Advanced Metallurgical Group Industrials AMX 70 70 0 56 Aegon Financials AEX 75 70 -1 57 Majorel Group (nieuw) Consumer Services AScX 75 nan x 58 OCI Industrials AMX 77 81 -4 59 Prosus Technology AEX 80 90 -10 60 JDE Peet’s Consumer Goods AMX 81 82 -1 61 ASR Nederland Financials AMX 81 82 -1 62 WDP Financials AMX 82 83 -1 63 Accsys Technologies Basic Materials AScX 82 83 -1 64 Unibail-Rodamco Financials AEX 83 84 -1 65 Aperam Basic Materials AMX 83 55 28 67 Galapagos Healthcare AMX 83 84 -1 68 Fastned (nieuw) Technology AScX 87 nan x 69 InPost Industrials AMX 89 88 1 70 UMG (nieuw) Industrials AEX 90 nan x 71 Pharming Group Healthcare AScX 96 96 0 72 Fagron Healthcare AMX 98 99 -1 73 Ebusco Holding (nieuw) Technology AScX 101 nan x 74 Eurocommercial Properties Financials AScX 103 113 -10 75 VIVORYON THERAPEUTICS N.V. Healthcare AScX 117 120 -3 76 Azerion (nieuw) Technology AScX 119 nan x Figuur 2. Ranking top 20 audited results 2020-2021

Ontwikkelingen door de tijd

Welke bedrijven hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en hebben een grote versnelling van het financial-closeproces laten zien over de jaren heen? En wat valt op als we naar de gemiddelden kijken? Na acht jaar onderzoek staan de onderzoekers dit keer ook stil bij trends die zij zien sinds de start in 2015.

Wat meteen opvalt is dat een aantal bedrijven een zeer sterke versnelling heeft doorgemaakt gedurende de afgelopen acht jaar. OCI laat de sterkste ontwikkeling zien en versnelde de closing met 63 procent vergeleken met 8 jaar eerder. Ook Intertrust, WDP, Vastned, ASM International en OCI realiseerden een indrukwekkende versnelling. Hierbij merken de onderzoekers wel op dat de startpositie sterk verschilt tussen de bedrijven. Zo had OCI in 2015 een AR- en PA-performance van 120 dagen, terwijl RELX een AR in 2015 had van 55 dagen en een PA van 56 dagen.

Gemiddelde 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Aantal dagen sneller PA 49 48 45 46 44 46 45 4 AR 62 60 57 58 58 58 59 3 Figuur 3. Gemiddelde closing performance AEX en AMX tussen 2015 en 2021

Wat opvalt is dat er over de hele linie sprake is van een gemiddelde versnelling gedurende de onderzoeksperiode. Deze procentuele versnelling heeft vooral plaatsgevonden in de jaren 2015 tot en met 2017.

ESG-reporting

Met de handtekening onder de Green Deal van 2019 heeft de Europese Unie (EU) vol ingezet op de transitie naar een duurzame economie. Vanuit deze Green Deal heeft de Europese Commissie een reeks aanpassingen voorgesteld op het gebied van klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU.

Voor een groot deel van de onderzochte bedrijven is dit geen onbekend terrein en staat het thema duurzaamheid al langer op de agenda. Zij betrekken de verschillende Environmental, Social and Governance (ESG-)factoren in hun missie, kernwaarden, doelstellingen en strategie. Daarnaast rapporteren ze jaarlijks over hun performance en voortgang op relevante ESG-factoren.

Klaar voor de toekomst?

De fondsen waarmee de onderzoekers in gesprek gingen, geven alle aan dat ze op veel vlakken al zijn voorbereid op de wijzigingen die de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met zich mee zullen brengen. De oorzaak hiervan is natuurlijk deels te vinden in het feit dat zij gezien de grootte van de organisaties, al moeten voldoen aan de Non Financial Reporting Directive (NFRD-)richtlijn. Hierdoor zien zij de nieuwe vereisten vooral als een verdere verscherping van de huidige verplichtingen. Dit betekent niet dat zij totaal geen uitdagingen ervaren. Met name de beschikbaarheid van betrouwbare data en onduidelijkheid rondom het normenkader uit de EU-taxonomie spelen daarbij een rol.

Key take-aways

Uit hun gesprekken tekenen de onderzoekers 4 key take-aways op voor organisaties die voor het eerst te maken krijgen met nieuwe verplichtingen rondom rapporteren over duurzaamheid.

1. Beginnen. Het meest gehoorde advies is dat je als organisatie gewoon moet beginnen. Een veelgemaakte fout is een te lange aanloop nemen, waarin organisaties streven naar een perfect eindproduct. De ervaring leert dat dit vaak niet lukt en dat je door te beginnen met rapporteren steeds weer tot nieuwe inzichten komt. Dit draagt ook bij aan de bewustwording binnen de organisatie.

2. Keep it simple. Houd het klein en simpel! Het is makkelijker om te beginnen met het laaghangende fruit om ervaring op te doen, dan meteen een volledige volwassen rapportage op te leveren. Probeer dit vervolgens elk kwartaal te verbeteren en verder uit te bouwen.

3. Speel collega’s vrij. Het is noodzakelijk om collega’s vrij te spelen om met volle aandacht met rapporteren over duurzaamheid aan de slag te gaan. Afhankelijk van de situatie kan dit één enkele collega zijn, maar ook een dedicated team. Uiteraard beseffen de fondsen waarmee wij spreken dat zij zich in een luxepositie bevinden wat dit betreft.

4. Gebruik externe expertise. Probeer niet zelf het wiel uit te vinden, maar werk samen met kennispartners en haal externe expertise naar binnen waar dit nodig is. Zeker voor organisaties die moeten starten is het een volledig nieuw gebied zonder enige historie.

