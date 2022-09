Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd tot commissaris. Er werden dit jaar 85 nieuwe commissarissen benoemd en hiervan waren er 47, ofwel 55 procent, vrouw. Dat blijkt uit de Female Board Index 2022 die Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance aan de Universiteit van Tilburg, voor de zestiende keer heeft opgesteld.

Bij de 89 Nederlandse beursondernemingen ging het percentage vrouwelijke commissarissen dit jaar omhoog van 33 procent naar 38 procent. Het aandeel vrouwelijke bestuurders blijft echter nog steeds achter, en steeg minimaal van 14 procent naar 15 procent. Van de 32 nieuwe bestuurders waren er slechts 5 een vrouw.

Wettelijk quotum

Sinds 1 januari 2022 is het wettelijk quotum van kracht van minimaal een derde vrouw, en minimaal een derde man, in de raad van commissarissen bij Nederlandse beursfondsen. Van de 89 beursgenoteerde ondernemingen voldoen 72 bedrijven daaraan, tegen 61 een jaar geleden. Bij 27 ondernemingen wordt het quotum exact gehaald en bij 45 ondernemingen is meer dan een derde van de commissarissen een vrouw.

Bij slechts 27 bedrijven zit een vrouw in de raad van bestuur. De 62 bedrijven zonder vrouwelijke bestuurders hebben dit jaar weer 20 nieuwe mannelijke bestuurders benoemd.

Op dit moment hebben 23 ondernemingen zowel een raad van commissarissen als een raad van bestuur die voor meer dan een derde uit vrouwen bestaat. In 2021 waren dit er nog 16. Wolters Kluwer, DSM, ABN AMRO en Beter Bed vormen de top vier. Daar is de helft van de bestuurders en commissarissen een vrouw. Bij Wolters Kluwer is dat zelfs meer dan de helft. De bedrijven met de minste vrouwelijke bestuurders en commissarissen zijn veelal relatief kleine beursfondsen, waaronder RoodMicrotec, GeoJunxion en Value8.

