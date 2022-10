5 lessen over recessies uit het heden en verleden

Recessies zijn historisch gezien bijzonder moeilijk te voorspellen. Toch wagen Jared Franz en Darrell Spence, economen bij vermogensbeheerder Capital Group, een poging om recessies in vijf lessen samen te vatten.

1. Recessies duren relatief kort

Recessies ontstaan om verschillende redenen, maar in essentie is er altijd een onevenwicht in de economie die moet worden rechtgezet om nieuwe groei mogelijk te maken. Uit een analyse van 11 economische cycli in de VS vanaf 1950, blijkt dat recessies tussen de 2 en 18 maanden duurden, met een gemiddelde van 10 maanden. Over het tijdsbestek van 70 jaar zijn de Amerikaanse markten dan ook maar 15% van de tijd in recessie geweest. De algehele economische impact blijft vaak redelijk beperkt: tijdens een recessie kromp de Amerikaanse economie gemiddeld 2,5%, maar tijdens de expansiefase van de cyclus bedroeg de groei gemiddeld 25%. Recessies zijn heel moeilijke maar dus relatief korte periodes in de economische geschiedenis en aandelenrendementen kunnen zelfs positief zijn tijdens de volledige duur van een recessie, waarbij sommige van de sterkste oplevingen plaatsvinden in de late stadia van een recessie.

2. Een omgekeerde rentecurve is een goede indicator

Voor het voorspellen van een recessie zijn de werkloosheidscijfers, het consumentenvertrouwen, en de activiteit in de woningbouw gangbare maatstaven. Maar een omgekeerde rentcurve bleek de afgelopen 50 jaar ook een zeer betrouwbare indicator van een Amerikaanse recessie. Deze zogenaamde ‘2s10’ laat de relatie zien tussen tienjarige en tweejarige Amerikaanse staatsobligaties zien. Als de normale rentecurve omkeert, en tweejarige obligaties dus een hogere rente krijgen dan tienjarige, volgt er doorgaans binnen anderhalf jaar een recessie. Deze inversie wijst op nerveuse beleggers die de veilige optie van staatsobligaties verkiezen boven activa met hogere risico’s. Dit jaar was de 2s10 curve al eens omgekeerd in april en juni, en sinds juli blijft ze op lage niveaus. Dat zal waarschijnlijk zo blijven zolang de Fed de rente blijft verhogen en de economische vooruitzichten blijven verslechteren.

3. Niet alle sectoren reageren gelijk

Niet alle sectoren reageren hetzelfde op een economische crisis. “Als we kijken naar de acht grootste dalingen van de MSCI World Index tussen 1997 en 2022, dan zien we dat sommige sectoren consistenter stand hebben gehouden dan andere. Consumptiegoederen en nutsbedrijven bijvoorbeeld, deden het in al deze acht perioden beter dan de brede index. Ook de gezondheidszorg, die het in zeven van de acht perioden beter deed dan de index, valt op. Bedrijven in deze sectoren keren vaak aanzienlijke dividenden uit, die een stabieler rendementspotentieel kunnen bieden wanneer de brede aandelenkoersen dalen.”

4. De rol van obligaties

Tijdens een recessie of een dalende markt vormen vastrentende waarden vaak een integraal onderdeel van succesvol beleggen. De eerste helft van 2022 was hierin uitzonderlijk omdat obligaties niet hun vermeende functie van veilige haven vervulden – met een stijgende inflatie en rente daalden de vastrentende markten samen met de aandelenmarkten en vielen de diversificatievoordelen weg.

In de zes eerdere correcties op de aandelenmarkten tussen 2010 en 2018 konden de wereldwijde obligatiemarkten – zoals gemeten door de Bloomberg Global Aggregate Index – op één na in alle gevallen een positief rendement behalen. Zelfs tijdens de brede sell-off in januari-februari 2018, toen de markten slecht reageerden op de bezorgdheid over de Amerikaanse inflatie en mogelijke renteverhogingen, daalden de wereldwijde obligaties slechts met 1,4% tegenover 9,0% voor de MSCI World Index.

5. Recessie waarschijnlijk voor 2023

“In sommige delen van de wereld zijn er tekenen van een economische vertraging, maar een recessie lijkt ons nog steeds onwaarschijnlijk tot later in 2022 of begin 2023. De exacte timing zal waarschijnlijk afhangen van het tempo en de omvang van de maatregelen van de centrale banken om de inflatie te temmen. Volgens ons is het creëren van ruimte op de arbeidsmarkt de enige manier om de spiraal van stijgende lonen en prijzen te doorbreken – vooral in de VS. Maar misschien moet de werkloosheid tot 5% of 6% stijgen voordat de loonstijging begint te matigen. Wij denken dat dit het heel moeilijk zal maken om tegen 2023 een recessie te vermijden”, concluderen Franz en Spence namens Capital Group.

