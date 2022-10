“Als wij de vergunning binnen hebben, levert dat een prachtig juichmoment op”

In de rubriek Forecast stelt Executive Finance elf vragen aan een CFO of financieel directeur. Op die manier leren we hem of haar beter kennen. Zowel persoonlijk als professioneel. Deze keer stellen we de elf vragen aan Dennis de Vries, CFO van XXImo.

Wat is uw functie en hoe zou u uw functie willen omschrijven aan een kind van vijf jaar?

“Ik ben zowel CFO als CRO. Ik pas op de financiën van XXImo en dat zit complex in elkaar. In de basis zijn wij een mobiliteitskaart. Deze kaart kunnen werkgevers aan hun medewerkers geven en zij kunnen deze vervolgens gebruiken om te betalen voor alle soorten zakelijke mobiliteit. Denk aan tanken, parkeren, openbaar vervoer of een deelfiets. Uiteindelijk is onze mobiliteitskaart een VISA-creditcard. Maar waar je met de creditcard alles kunt betalen, hebben wij de kaart op een manier dichtgezet, zodanig dat deze in basis alleen geschikt is voor zakelijke mobiliteitsdiensten. Je kunt er dus bijvoorbeeld geen juwelen mee kopen of cash opnemen. Maar als we een contract afsluiten met de klant, bepaalt hij of zij wat er wel en niet openstaat. Op zo’n manier dat de klant één zakelijke factuur van ons krijgt.”

“In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor de financial accounting, de boekhouding dus. Om creditcards uit te mogen geven moet je een gereguleerde financiële instelling zijn. Dat zijn wij nog niet. Die aanvraag loopt bij de DNB en we hopen de vergunning nog dit jaar te krijgen. Daarom maken wij gebruik van een andere financiële instelling om onze diensten aan te bieden. Bovendien loopt het grootste gedeelte van onze geldstromen via VISA. Van hen krijgen wij dagelijkse afrekeningen. Voordat wij vervolgens kunnen factureren aan onze klanten, moeten wij VISA betalen voor hun diensten en onze eigen kosten doorberekenen. Dat is complex. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor managementaccounting en -reporting en zijn we druk bezig met het opzetten van een risk- en compliance-afdeling vanwege de vergunningsaanvraag bij de DNB. Wij moeten ons namelijk straks houden aan de antiwitwasregels, klantidentificatie en wat er allemaal nog meer bij komt kijken van het zijn van een financiële instelling.”

“De grootste uitdaging is onze organisatie helemaal klaar te maken om te acteren als financiële instelling.”

Wat staat er op de planning?

“Dat is dus de lopende vergunningsaanvraag bij de DNB, want dat is het grootste traject van het jaar. De reden waarom we dit doen is dat een flink aantal van onze klanten en potentiële klanten zeer geïnteresseerd zijn in een technologieprovider die ook een betaalvergunning heeft. Het grootste gedeelte van de tanktransacties vindt vandaag de dag plaats met kaarten van de verschillende tankstations. Technisch gezien zijn dat closed loop-kaarten. Te vergelijken met cadeaukaarten, alleen te gebruiken bij één soort winkel. Dit soort kaarten worden van oudsher niet gezien als elektronisch geld en daarvoor heb je daar geen vergunning voor nodig. Waar alle oliemaatschappijen op dit moment in een closed loop-systeem zitten, is de toezichthouder steeds meer tot de conclusie gekomen dat ze dat onwenselijk vinden. Dat de volumes die daar doorheen gaan gigantisch groot zijn en ze vinden dat die partijen zich ook volledig moeten gaan houden aan PSD2, de regulering van betaaldiensten in de Europese Unie. Dat betekent dat alle grote partijen die op dit moment een closed loop payment-systeem hanteren, naarstig op zoek zijn naar oplossingen waarbij ze mobiliteitskaarten kunnen aanbieden binnen een open loop payment-systeem. Wij denken zo’n speler te kunnen zijn.”

Wat is de grootste uitdaging voor uw onderneming?

“Dat is vooral om onze organisatie helemaal klaar te maken om te acteren als financiële instelling als we de vergunning krijgen. Daar bovenop komt de internationale expansie die we daarna van plan zijn. Om grote partijen onze dienstverlening aan te kunnen bieden, hebben we Europese schaal nodig. De partijen die nu bij ons aankloppen willen graag enkele honderdduizenden tot miljoenen kaarten in vijf, zes, zeven landen door heel Europa heen kunnen aanbieden. We verkopen onze oplossing nu nog direct aan onze klanten, maar we willen in de toekomst meer een technologieplatform zijn. Wij zijn dan een technologieplatform met een betaalvergunning, waarmee bijvoorbeeld de grote olieleveranciers hun kaart kunnen aanbieden.

Wat is de grootste uitdaging in uw vakgebied?

“Bij XXImo is dat de transitie maken van een vrij basale financefunctie, het voeren van de boekhouding, naar toegevoegde waarde leveren voor de business. Op het moment dat we willen groeien van het aantal kaarten dat we nu hebben tot het tienvoudige of honderdvoudige daarvan, moeten we diep inzicht hebben de onderliggende cijfers en de belangrijkste drivers in de business. Als je het simpel maakt verdienen we op drie manieren geld. Door de fee die we vragen aan de klanten voor het gebruik van onze kaart, doordat we van VISA interchange fee krijgen voor de uitgaven die met de kaart worden gedaan en doordat we kortingsafspraken hebben met bijvoorbeeld benzinestations en openbaar vervoermaatschappijen. Dat zijn complexe inkomstenstromen.”

“Wij hebben gezien dat tijdens de coronacrisis de zakelijke mobiliteit grotendeels stilviel en dat heeft grote impact gehad op onze cijfers.”

Welke invloed gaat de coronacrisis hebben voor de lange termijn?

“Wij hebben gezien dat tijdens de coronacrisis de zakelijke mobiliteit grotendeels stilviel en dat heeft grote impact gehad op onze cijfers. De markt is wel snel weer hersteld, maar het blijft onzeker. Hoe meer mensen thuiswerken, des te minder er sprake is van zakelijke mobiliteit. Dat heeft direct invloed op onze cijfers.”

Hoe digitaal bent u zelf? En uw organisatie?

“Heel digitaal. Wij zijn natuurlijk een technologieplatform. We hebben ons eigen platform en daar zitten we bovenop. We passen het dagelijks aan. Je wil compleet flexibel zijn als technologieplatform. Het is een onderwerp dat mij zelf ook enorm aanspreekt. Ik doe bijna alles digitaal. Ik heb al jarenlang geen portemonnee meer en vind het irritant als ik ergens contant moet betalen. Ik mag dan hopen dat er ergens in de auto nog wat geld rondslingert.”

Hoe duurzaam bent u zelf? En uw organisatie?

“Verschillende medewerkers van XXImo krijgen een leaseauto, maar deze is dan wel elektrisch. We hebben nauwelijks nog diesel- of benzineauto’s in onze vloot. De rest van de medewerkers reist met het OV, pakt de fiets of gaat lopend naar het werk.”

Wat is uw laatste juichmoment op uw werk geweest?

“Een groot juichmoment gaat zijn als we de vergunning van de DNB krijgen. Daar werken we vooral naartoe. Voor mijn tijd hier, waren dat de contracten met ING en de Nederlandse politie. En op de achtergrond speelt er nog een nieuwe speler, wiens naam ik niet kan noemen, Maar als zij het contract bij ons tekenen, levert dat ook een juichmoment op.”

Met welke vakgenoot zou u wel eens een week willen ruilen?

“Eén van de bedrijven die ik als audit ooit heb gecontroleerd is De Lage Landen. Dat vind ik een van de beste geleide bedrijven op aarde en de CFO is Marc Dierckx. Hij is iemand die ik het meest bewonder en waarvan ik zijn gestroomlijnde financefunctie wel eens zou willen leiden. Zij financieren verkooptransacties van grote partijen, denk aan tractorfabrikanten. Het zogenaamde vendor leasing. Die tractoren worden verkochten aan honderdduizend boeren over de hele wereld. Zij hebben een wereldwijde overeenkomst met een tractorleverancier en op het moment dat zo’n tractor wordt verkocht en een boer kan het geld niet op tafel leggen, biedt De Lage Landen een financieringsconstructie aan. Hun hele businessmodel is puur gericht op het zo efficiënt mogelijk maken van het leven van bijvoorbeeld die boer. Dat model hebben ze perfect vormgegeven. Ze hebben goede analyses op inkomsten en kosten. Ik heb bewondering voor hoe zij hun business runnen.”

Van wie heeft u het meest geleerd?

“De eerste associatie die ik heb is Dick Korf, nu audit partner bij KPMG. Hij loopt als een rode draad door mijn carrière. In mijn carrière bij ING als intern accountant heb ik veel met hem samengewerkt en via hem heb ik de overstap gemaakt naar KPMG. Daar heb ik ook met hem samengewerkt. Hij had er een soort van goeroe-status binnen ING. Als je binnen ING zit, zit je op een bepaalde afdeling en is er interactie binnen het bedrijf, maar dat heeft z’n grenzen. Dick zat als externe accountant bij verschillende bedrijven van ING, dus hij kende ING bijna beter dan welke medewerker dan ook. Daardoor merkte je dat er een groot respect voor zijn rol was en dat was heel inspirerend.”

Hoe ontspant u zich?

“Ik hou enorm van fietsen. Ik fiets als sinds 1992 de wereld over en heb meer dan zestig reizen door veertig landen gemaakt. Op alle continenten. Je moet denken aan de Himalaya, Afrika en Zuid-Amerika. De laatste jaren vonden de tochten vanwege de kinderen meer in Europa plaats, maar dat waren ook mooie tochten. Als ik een week de tijd heb, ga ik graag ergens mountainbiken. En het gezin gaat daarin mee. Het zijn vakanties voor het hele gezin.”

Vraag van Hans Nederlof, CFO van Ricoh, die de vorige keer in deze rubriek te gast was: Hoe kunnen wij als finance, en breder gezien als het management van ondernemingen, ervoor zorgen dat de verduurzaming van de samenleving wordt versneld?

“Als XXImo proberen wij daar met de mobiliteit een bijdrage in te leveren door meer flexibele reisopties aan onze klanten te bieden. Niet meer standaard een leaseauto, maar op de meest efficiënte manier je zakelijke reis doen. Dat kan ook zijn met een deelscooter. Betere en groene opties dus. En we proberen klanten hun eigen footprint beter te begrijpen. Meten is weten is wat dat betreft het credo. Hoe meer je meet, hoe meer je daarop kunt sturen.”

Welke vraag wilt u stellen aan de volgende CFO of financieel directeur?

“Ik heb vooral veel affiniteit met het digitaliseren van organisaties. Hoe je weg beweegt van legacy- en IT-systemen en daadwerkelijk efficiënter organisaties inricht. Dus mijn vraag is: Hoe kunnen we nu bewegen naar een meer efficiënte digitale samenleving?”

Volg Executive Finance op LinkedIn!