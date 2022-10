Caldic stelt Rahul Vas-Bhat aan als CFO

Caldic heeft met Rahul Vas-Bhat een nieuwe CFO gevonden. Hij volgt per 1 december Bernard Witte op, die deze functie sinds 2008 vervulde.

Vas-Bhat heeft meer dan twee decennia ervaring in financiële functies. Op dit moment is hij nog CFO van de Ice Cream Business Group van Unilever. Voorheen vervulde hij bij Unilever diverse functies als Cluster Controller Europe, Group Chief Accountant, Head of Global Performance Management en Chief Financial Officer.

Leiderschapsvaardigheden

“Rahul is een senior finance executive die financiële, strategische en operationele expertise combineert met hands-on ervaring in het transformeren en laten groeien van innovatieve bedrijven. Zijn leiderschapsvaardigheden zullen van onschatbare waarde zijn als we de groei en capaciteiten van Caldic willen blijven versnellen,” vertelt Alexander Wessels, CEO van Caldic Group. “We zijn blij dat Rahul onze organisatie komt versterken en zijn ervan overtuigd dat zijn inzet en begeleiding ons zullen helpen duurzame waarde te creëren voor onze regionale teams en zakelijke partners in het algemeen.”

