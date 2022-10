CFO Royal FrieslandCampina in finale van de Young Captain Award 2022

De drie genomineerden voor de Young Captain Award zijn bekend. De jury kent deze award jaarlijks toe aan een getalenteerde businessleider onder de veertig jaar. Een leider uit de komende generatie bestuurders die opvalt wegens durf en daadkracht en die al vroeg in zijn of haar carrière veel invloed heeft op de onderneming. Dit jaar strijden Sabine Bink (Royal HaskoningDHV), Carlijn Janssen (Royal FrieslandCampina) en Marleen Smits (Shell) om de titel ‘Young Captain 2022’.

De finalisten

Na intensieve selectieronden heeft de jury dit drietal geselecteerd voor de Young Captain Award 2022. Naast hun indrukwekkende zakelijke prestaties hebben de drie finalisten een sterke visie op hoe bij te dragen aan de uitdagingen van nu en zicht op een betere wereld van morgen.

Sabine Bink (33) is Director Project Management & Consultancy bij Royal HaskoningDHV. Met haar “can do” mentaliteit heeft Sabine zich in de afgelopen negen jaar binnen het bedrijf laten zien als een energieke leider, met oog voor mens en resultaat. Sabine is gefocust op vooruitgang; “Ik zie mijn nominatie voor de Young Captain Award 2022 als een unieke kans om het ingenieursvak verder op de kaart te zetten. De klimaatproblemen en grondstoffenschaarste vragen om nieuwe technische oplossingen die gepaard moeten gaan met sociale innovatie en het terugdringen van ongelijkheid. Daar zet ik mij voor in”. De drive om een positieve impact te maken op haar omgeving, in combinatie met haar verbindend vermogen, strategisch inzicht en besluitvaardigheid, komt goed van pas in haar rol als verantwoordelijke voor één van de meest complexe en voor de internationale industrie opererende teams binnen het bedrijf.

Carlijn Janssen (38) is CFO Zijerveld en CFO Americas bij Royal FrieslandCampina. Carlijn staat bekend als een gedreven en authentieke leider die graag uitdagende rollen aangaat. Met haar vermogen om complexe zaken eenvoudig te maken en haar grote drive voor resultaat, weet zij haar team en de rest van de organisatie te binden en mee te nemen. Samenwerken staat voor haar centraal; “Hét fundament voor duurzame en succesvolle groei. Grote successen worden niet bereikt als je alleen werkt. Ik vind het belangrijk om de nadruk te leggen op het menselijk contact binnen mijn teams en tegelijkertijd samen zakelijke kansen te identificeren”. Deze kwaliteiten zijn terug te zien in haar dubbele functie als CFO, waarin ze voortdurend bezig is met het balanceren van haar verantwoordelijkheden binnen twee zeer verschillende bedrijfsmodellen, verspreid over meer dan 40 landen.

Marleen Smits (39) is Convenience Retail Manager voor Shell Benelux & Frankrijk. Met haar passie voor het aansturen van klantgerichte veranderingen en innovaties in zeer complexe stakeholderomgevingen heeft ze het retailbedrijf helpen transformeren en een extra menselijke touch toegevoegd. Marleen staat bekend om het balanceren van commerciële resultaten met zorg voor mensen; “Ik krijg er energie van om verschillende belanghebbenden te enthousiasmeren en te betrekken bij ideeën, en zo het team te stimuleren om het beste uit zichzelf en elkaar te halen”. Deze manier van leidinggeven past Marleen toe in het Shell Mobility Team, waarin ze samen met collega’s Shell’s evolutie naar het aanbieden van groenere mobiliteitsoplossingen bepaalt.

Op 21 november vindt de feestelijke uitreiking van de Award plaats in Capital C.

