CSRD winnaar standaardensoep

In een nieuwe whitepaper leest u alles wat u als financial beslist moet weten over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie luidde een paradigmaverschuiving in in duurzaamheidsrapportages. De vrijblijvendheid is er vanaf. Volgens deskundigen verandert zelfs de rol van de financial erdoor.

Green deal

Vloedgolf aan richtlijnen

Meetinstrumenten

Duurzaamheidscijfers vergelijken

Onderzoek: niemand voldoet aan CSRD

Onvoldoende informatie over sociale aspecten

Dubbele materialiteit

Verantwoordelijkheden in de waardeketen

Veranderingen voor finance

Begin op tijd

