Dekkingsgraad pensioensector verbeterd

In het derde kwartaal van 2022 is de dekkingsgraad van de pensioensector verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit komt doordat de waarde van de verplichtingen harder daalde dan het pensioenvermogen. Het pensioenvermogen daalde met 76 miljard euro naar 1.440 miljard euro terwijl de totale verplichtingen met 83 miljard euro daalden naar 1.156 miljard euro.

De dekkingsgraad van de pensioensector in zijn geheel is uitgekomen op 124,6 procent: een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal van 2,1 procentpunt. De dekkingsgraad ligt ruim boven de dekkingsgraad van 110,3 procent van een jaar geleden. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.

De beleidsdekkingsgraad is uitgekomen op 118,2 procent: een stijging van 3,8 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden. De stijging wordt veroorzaakt doordat de dekkingsgraden in het derde kwartaal van 2022 hoger waren dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

