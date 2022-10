Dit zijn de boekwinnaars van het IT Vision-onderzoek

Tien deelnemers van het jaarlijkse IT Vision-onderzoek ontvangen Hét managementboek voor digitale transformatie voor hun deelname. De winnaars zijn bekend.

Zo richting het einde van het jaar is het weer tijd voor het jaarlijkse onderzoek naar de invloed van technologische ontwikkelingen op financials van cm: ControllersMagazine en Executive Finance. De laatste maanden hebben we feedback verzameld van organisaties en financials en we zijn druk bezig met het verwerken ervan. Later dit jaar publiceren we de nieuwste inzichten over onder meer het gebruik van technologie, digitale transformatie in finance, en de inzet van data en analytics.

Tien deelnemers die de vragenlijst invulden, ontvangen ‘Hét managementboek voor digitale transformatie’ van Sander Jansen en James van de Merbel. Dat is een praktisch ingestoken boek met concrete voorbeelden van projecten die bedrijven in de kern transformeerden. De auteurs geven in het boek een brede blik op business in het digitale tijdperk met antwoorden op praktische vragen waar menig bedrijf mee worstelt.

De boekwinnaars zijn inmiddels bekend en de boeken zijn vandaag verstuurd. Hét managementboek voor digitale transformatie valt deze week bij de volgende deelnemers in de bus:

J. van Venrooij

R. Bergervoet

C. Cransveld

P. Hiddink

F. Multem

D. Geerts

P. Brunekreef

E. Remijn

G. Hoskens

D.A. van den Bosch

Over IT Vision Technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de financiële functie. Dat gaat van cybersecurity en informatiebeveiliging tot zaken als robotisering, internet of things, blockchain, big data en ga zo maar door. Cm: doet jaarlijks samen met zusterplatform Executive Finance onderzoek naar de invloed van digitalisering op de financiële functie.

