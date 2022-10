ECB gaat rente in eurozone waarschijnlijk weer flink verhogen

De Europese Centrale Bank voert de rente in de eurozone donderdag naar verwachting opnieuw flink op. Dat is nodig om de hoge inflatie te beteugelen. Maar de vraag is wel wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen in haar toelichting. Steeds meer economen vrezen dat de economie in een recessie kan belanden.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is het leven in het eurogebied in rap tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen rijzen de pan uit. Door de rente te verhogen maakt de centrale bank lenen duurder en zullen mensen en bedrijven op den duur wat minder geld gaan uitgeven. Zo hopen de beleidsmakers bij de ECB de vraag in de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhoog gaan.

Meerdere rentestappen

In juli kwam de ECB al met een rentestap van een half procentpunt. Dat was de eerste renteverhoging door de centrale bank sinds 2011. Vervolgens voerde de ECB zijn rentetarieven in september op met driekwart procentpunt. Dat was de grootste rentestap voor de centrale bank ooit.

Alom wordt er vanuit gegaan dat er nu weer een rentestap van driekwart procentpunt wordt aangekondigd. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), tevens een van de beleidsmakers bij de ECB, voorzag onlangs dat er minstens twee maar mogelijk meer stevige rentestappen nodig zijn om de inflatie weer onder controle te krijgen.

–> Lees ook: 5 lessen over recessies uit het heden en verleden

Vrees voor recessie neemt toe

Door de oplopende rente neemt de vrees van een economische recessie steeds meer toe. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk gezet. Ook dreigen sommige bedrijven in grote financiële problemen te komen vanwege de hoge energiekosten.

Econoom Ulrike Kastens van vermogensbeheerder DWS denkt dat de ECB mogelijk ook meer bekend gaat maken over het geld dat banken stallen bij de ECB. “Er is zo’n 4700 miljard euro bij de centrale bank geparkeerd, waarover de banken 30 miljard à 40 miljard euro aan rente ontvangen. Ik denk dat de ECB hier iets aan wil doen door minder gunstige voorwaarden te bieden voor het langer in bewaring geven van geld.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!