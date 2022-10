Eumedion steunt wetsvoorstel ter implementatie richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Eumedion staat positief tegenover het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn openbaarmaking winstbelasting (ook wel richtlijn ‘country-by-country tax reporting genoemd). Dit blijkt uit de brief die Eumedion op 6 september jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de brief schrijft Eumedion dat zij de totstandkoming van de Europese richtlijn over belastingtransparantie altijd heeft gesteund. Transparantie over de betaalde winstbelasting in de verschillende landen waar de onderneming actief is, stelt institutionele beleggers namelijk in staat tot een betere analyse van belastinggerelateerde onderwerpen en biedt beter inzicht in het rendements-risicoprofiel van de ondernemingen.

Technische vragen

Wel heeft Eumedion nog een aantal technische vragen bij het wetsvoorstel. Zo is niet geheel duidelijk of bestuurders aansprakelijk kunnen worden gehouden voor materiële fouten in het verslag inzake de betaalde winstbelasting. Daarnaast vindt Eumedion dat de wetgever zeer terughoudend zou moeten zijn met de implementatie van de bepalingen uit de Europese richtlijn via het instrument van de ministeriële regeling.

Volg Executive Finance op LinkedIn!