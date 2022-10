Finance week: week vol onzekerheid

Beleggers gaan na tumultueuze dagen een nieuwe week vol onzekerheid tegemoet. Aandelen en obligaties daalden de afgelopen handelssessies hard vanwege de vrees voor verdere renteverhogingen door centrale banken, onder andere de Amerikaanse Federal Reserve. Die probeert de hoge inflatie uit alle macht in te dammen en vindt de eventuele gevolgen voor de economische groei van minder belang.

Met het oog op de toekomstige acties van de Fed, die wereldwijd markten in beweging kunnen zetten, zullen beleggers veel aandacht hebben voor het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. Vooralsnog zijn er veel tekenen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk is, wat de centralebankenkoepel van de Verenigde Staten ruimte zou bieden om door te gaan met forse renteverhogingen.

In Europa trekken de verkoopcijfers van winkeliers donderdag waarschijnlijk de aandacht. Die cijfers over augustus laten zien of consumenten door de hoge inflatie minder beginnen uit te geven, wat kan drukken op de economische groei.

Gevaren worden groter

Ondertussen worden de gevaren voor de financiële stabiliteit in Europa steeds groter, meldde de belangrijkste toezichthouder voor de Europese financiële sector de afgelopen week. Het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) stuurde zelfs een algemene waarschuwing over risico’s in de eurozone uit.

Volgens de ESRB zouden bedrijven bij een recessie problemen met de eigen balans kunnen krijgen en groeien de risico’s rond dalende aandelen- en obligatiekoersen. Ook kunnen banken in de problemen komen door niet-terugbetaalde leningen. Daarnaast is de huizenmarkt kwetsbaar door de hoge woningprijzen van de afgelopen jaren. Huishoudens kunnen in de problemen komen met het betalen van hun hypotheek doordat de inflatie hun koopkracht sterk aantast.

Ingrijpen

In het Verenigd Koninkrijk zag de centrale bank zich de afgelopen week genoodzaakt om in te grijpen op de obligatiemarkten. De rentes op Britse staatsschulden liepen hard op na paniek over de begrotingsplannen van de nieuwe Conservatieve regering. Dit bracht een aantal pensioenfondsen in de problemen en bedreigde volgens de Bank of England de financiële stabiliteit. De markten zullen niet alleen het beleid van de centrale bank in het oog houden, maar ook de politieke ontwikkelingen in Londen.

Op de grondstoffenmarkten gaat de aandacht uit naar de nieuwe vergadering van de OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan. Deze zogenoemde OPEC+ overweegt volgens bronnen van persbureau Reuters de productie met ruim 1 miljoen vaten per dag te verminderen, wat een grotere beperking zou zijn dan kenners hadden verwacht.

