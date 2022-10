Genomineerden FD Henri Sijthoffprijs bekend

De genomineerden voor de FD Henri Sijthoffprijs zijn bekend. De prijs voor beste financiële en overige bedrijfsmatige verslaggeving wordt voor de 69ste keer uitgereikt, op 3 november.

“De trend dat jaarverslagen en andere bedrijfscommunicatie completer, opener en eerlijker worden, is bij sommige bedrijven gekeerd”, schrijft de jury, die dit jaar bestaat uit voorzitter Peter Sampers, die hoogleraar financial accounting is aan de universiteit van Maastricht, en multicommissarissen Roderick Munsters en Margot Scheltema. “De kwaliteit bij de top van het bedrijfsleven op het punt van openheid aan het stagneren of zelfs aan het teruglopen.”

Genomineerden

In de categorie AEX-bedrijven zijn Adyen, ING en Randstad genomineerd. Voor de categorie Overig beursgenoteerd is de keuze gevallen op Aalberts, PostNL en TKH Group. Bij de niet-beursgenoteerde bedrijven dingen Alliander, Dura Vermeer en NS mee.

Volg Executive Finance op LinkedIn!