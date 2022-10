“Het moet normaler worden dat vrouwen ook topposities bekleden”

Gwen van Berne is sinds 1 juli 2022 voorzitter van IMA’s Global Board of Directors. Zij is daarmee de eerste vrouw van buiten de Verenigde Staten die deze titel mag dragen. “Ik probeer een stimulans te zijn voor vrouwen. Zodat zij zich gesterkt voelen om ook die topposities in hun organisatie te kunnen bereiken”, vertelt Van Berne.

Het Institute of Management Accountants heeft meer dan 140.000 leden en wereldwijd 350 chapters, waarvan ook een zeer actief chapter in Amsterdam. Het afgelopen jaar heeft Van Berne, als chair-elect, gebruikt om zoveel mogelijk chapters te bezoeken en daar in gesprek te gaan met leden. Het viel haar daarbij op dat wereldwijd op het gebied van finance overal dezelfde zaken relevant zijn. “Of je nou in India, de VS of in Nederland werkt als finance professional, iedereen probeert zo goed mogelijk zijn of haar rol in te vullen voor de organisatie waarin hij of zij werkt. Daarbij spelen de macro-economische- en technologische ontwikkelingen overal een rol. Het is voor iedereen een uitdaging om te achterhalen welke technologieën relevant zijn voor de organisatie. En hoe je data zo goed mogelijk kunt achterhalen, combineren en presenteren om de besluitvorming mogelijk te maken. Met alle strategische uitdagingen die er zijn.”

Met elkaar verbonden

Van Berne merkt op dat economieën steeds meer met elkaar zijn verbonden en dat zich dat doorvertaalt naar organisaties. “De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, wat weer gevolgen heeft voor de wereldwijde energieprijzen, zorgen allemaal voor ripple effects door alle ketens heen. Daar worden we allemaal door geraakt. Neem de inflatie, die wereldwijd torenhoog is. Of je nou CFO bent in Nederland of in de VS, je moet nadenken over wat je daarmee doet. Hoe bereken je de hoge prijzen door en hoe compenseer je je medewerkers? Het kan zinvol zijn om hierover binnen het wereldwijde netwerk van IMA met elkaar van gedachten te wisselen, om geïnspireerd naar oplossingen te zoeken en te voorkomen dat iedereen zelf het wiel uit gaat vinden. Het is wat dat betreft een spannende, maar ook een uitdagende tijd. Kijk maar eens naar de prijs van de euro ten opzichte van de dollar. Zelfs als je niet internationaal acteert, heeft dat toch indirect financiële direct gevolgen.”

Inclusief, divers en duurzaam

Als voorzitter van het IMA heeft Van Berne zich ten doel gesteld om de finance professie inclusief, divers en duurzaam te maken. Het feit dat het aantal vrouwen in de top van organisaties nog maar beperkt is, is haar namelijk een doorn in het oog. “Er zijn genoeg vrouwelijke studenten te vinden op de verschillende finance-opleidingen, maar zelden zie je ze doorstromen naar de topposities. Ik wil gelijke kansen creëren en zorgen dat wij daar als finance professie een vaandeldrager in zijn. Want wij zijn er voor de objectiviteit in organisaties en om de verschillende meningen op een feitelijke manier aan het voetlicht te brengen. Je krijgt namelijk geen verandering in organisaties als je cultuur bestaat uit slechts één stem. Ik probeer als CFO ook altijd het tegengeluid te organiseren. Daar speelt diversiteit een grote rol in.”

Voorbeeldrol en uithangbord

Van Berne is naast voorzitter van het IMA ook CFO bij Oikocredit. Bovendien heeft ze meer dan 23 jaar ervaring in finance en was ze voorheen CFO van RIPE NCC en bekleedde ze diverse functies bij ABN Amro. Zij hoopt een voorbeeldrol te vervullen en uithangbord te zijn voor vrouwen die ook dergelijke ambities hebben. “Als ik ergens spreek voor een zaal vol mensen, komt het vaak voor dat vrouwen na afloop naar me toe komen en met mij in gesprek gaan. Het inspireert hen en ze zien dat een dergelijke positie ook voor hen haalbaar is. Het moet normaler worden dat vrouwen ook topposities bekleden. Ik word nog aangesproken als vrouwelijke voorzitter, maar ik wil graag zien dat het gewoon voorzitter is. Het moet eigenlijk niet uitmaken of je man of vrouw bent.”

“Je moet soms goed zoeken om de vrouwelijke financials te vinden, maar ze zijn er wel. Ik ben een groot voorstander van quota om hen ook de kans te geven, maar vrouwen moeten het ook zelf afdwingen. Ze moeten zichtbaarder worden en risico’s nemen. Ik heb ook risico’s genomen in mijn carrière. Dat hoort erbij. Mannen zijn daar over het algemeen wat makkelijker in, maar het is aan de vrouwen om het tegendeel te bewijzen.”

Behoefte aan duiding

Het gesprek komt nogmaals op de vele technologische ontwikkelingen die er zijn in het vakgebied. Van Berne noemt het cruciaal dat finance professionals op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, maar plaatst ook een kanttekening. “Ik ben er soms wat simpel in, maar een Excel-formule is ook al een vorm van automatisering. Technologieën worden ook wel eens opgepompt en zo ontstaat er een hype. Daar moet je soms doorheen prikken. Er blijft altijd behoefte aan duiding en aan het maken van automatiseringskeuzes die passen bij jouw eigen vraagstukken. Digitaliseren kun je doen op vele manieren. Je kunt kijken naar totale ketens en landschappen, maar je kunt er ook voor kiezen om je software juist een beetje simpel en overzichtelijk te houden. Stel jezelf de vraag: Hoe verzamel ik de relevante data en hoe presenteer ik het vervolgens?”

“Ik ken overigens wel nog steeds genoeg organisaties die veel werken vanuit spreadsheets en daar zitten altijd genoeg mogelijkheden om te automatiseren. Dat moet je altijd onderzoeken, want hoe meer tijd je hebt om strategisch bezig te zijn als finance professional, hoe meer impact je ook kunt maken binnen de organisatie. Dat is altijd het spanningsvlak waarop je moet acteren.”

CMA-opleiding

Van Berne haalde in 2010 haar CMA-diploma, maar erkent dat er voor de opleiding in Nederland nog een kans ligt om meer naamsbekendheid te vergaren. “Ik hoop een rol te spelen om de opleiding bekender te maken. Doordat ik de opleiding heb gevolgd, kan het bij mensen de vraag oproepen wat het voor hen kan betekenen. Zelf ben ik vijftien jaar geleden de opleiding gaan volgen met het oog op bazen die niet in Nederland zitten. Nederlandse certificaten zeggen niet altijd veel in een internationale setting. Destijds was dat voor mij al relevant en dat wordt alleen maar meer. Wij zijn het in Nederland namelijk gewend om globaal te werken, voor opdrachtgevers die over de hele wereld acteren, zoals Shell. Die werkgevers vinden het belangrijk dat iedereen op hetzelfde kennisniveau zit en dezelfde taal kan spreken met elkaar. Alle verschillende universitaire opleidingen te vergelijken, is lastig voor internationaal acterende organisaties. Tegenwoordig nemen we namelijk in Nederland net zo makkelijk iemand aan uit het Midden-Oosten. En als diegene het CMA-diploma heeft, weet je wat je krijgt.”

“Het kan dus ook echt van meerwaarde zijn voor Nederlandse professionals. Als je nog eens buiten de landsgrenzen wil werken of voor een internationale organisatie, zegt het de potentiële werkgever misschien niks als jij een willekeurige andere finance-opleiding hebt gevolgd, maar de internationaal erkende CMA-opleiding zegt dan wel wat.”

Termijn van één jaar

Van Berne is aangesteld voor één boekjaar als voorzitter van IMA’s Global Board of Directors. Waarna ze in 2023 wordt opgevolgd door Richard Brady. “Hoewel ik op dit moment de voorzitter ben, werk ik nauw samen met mijn voorganger Stephen McNally en mijn opvolger Richard Brady. Wij werken samen als team, waarbij er continu ruggenspraak is met de board. Hoewel een aanstelling van een jaar niet altijd haalbaar en werkzaam is en passend voor de governance van organisaties, geloof ik enorm in leiderschap met bescheiden ego’s. Je moet jezelf overbodig kunnen maken en je moet samen kunnen werken met anderen. Dat is je grootste kracht als leider. Het is niet gezond als je maar blijft zitten waar je zit. Ik heb mijn talenten waar ik goed in ben en waarmee ik de organisatie vooruit kan helpen, maar ik heb ook mijn zwakke punten. Het is goed als je dat weet van jezelf en dat je blijft rouleren als management. Ik vul mijn voorganger Stephen aan en hij vult mij weer aan. En hetzelfde geldt voor mijn opvolger. Dat is een enorme kracht. Voorzitters blijven tevens jarenlang nauw betrokken, ook na hun termijn, dus continuïteit is ook goed geborgd.”

