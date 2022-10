Hoe stel je vast wat een goede ICT-investering is?

Het vaststellen van wat een goede ICT-investering kan zijn, is voor veel CFO’s een lastige opgave. Dit is een gespecialiseerd gebied met veel marketingjargon en waarbij het lastig is om kwalitatieve beoordelingen te maken van de indirecte baten. Maar er is een goed hulpmiddel beschikbaar voor financials. De Information Economics-methode biedt uitkomst.

Financieel gezien is er één aspect dat vooral belangrijk is: de Return On Investment. Maar hoe bepalen we die ROI? Om te kunnen inschatten wat de baten zijn, moeten ten eerste de kosten inzichtelijk zijn. Dat zijn niet alleen de aanschafkosten van vaste activa als hardware en software, maar denk ook aan kosten voor beveiliging, verzekeringen, implementatiekosten en onderhoudskosten. Het totaalplaatje moet duidelijk zijn, oftewel de Total Cost of Ownership (TCO).

Wat is Information Economics?

De TCO is dan ook een belangrijke inputbron voor de Information Economics-methode. Met deze methode kijkt een financial naar het financiële plaatje (de ROI), het strategische belang (het concurrentievoordeel), het operationele aspect (de infrastructuur en ondersteuning van bedrijfsprocessen) en de organisatorische risico’s van de investering. Bij al deze aspecten moet duidelijk zijn wat de totaalkosten zijn, dus het bepalen van de TCO is een cruciaal element voor het inzetten van de IE-methode.

E-learning: TCO & Information Economics In de e-learning Total Cost of Ownership & Information Economics gaat Drs. Jean Gieskens AC RCM QT uitgebreid in op deze methodologie. Hij wijdt de eerste helft van de videocursus helemaal aan alle aspecten die bij de TCO belangrijk zijn en gaat vervolgens in op alle afzonderlijke kernonderdelen van Information Economics, zodat u een zorgvuldige afweging kunt maken van een eventuele ICT-investering. >> Abonnees van Finance Academy E-learning kunnen de cursus hier bekijken op hun dashboard. >> Nog geen lid? Meer details over de cursus leest u hier in de catalogus.

Return on Investment

Financials kijken in eerste instantie naar een klassieke kosten/baten-analyse. De ROI is dan ook de eerste stap in de IE-methode. Daarbij wordt de netto contante waarde van alle cashflows van een investering (de TCO) van een aantal jaren neergezet als een percentage van het verwachte rendement. De toekomstige cashflows van de operationele kant worden dus verrekend met de kapitaalinvestering.

Kwalitatieve selectiecriteria

Information Economics draait om de selectie van een investering. Behalve naar de ROI kijken beslissers en hun adviseurs naar drie kwalitatieve selectiecriteria. Financials maken een scorekaart op de vier hierboven genoemde gebieden met allemaal hun eigen subcategorieën, bijvoorbeeld het uitsplitsen van risico’s naar Organisatorisch Risico, Specifieke Onzekerheid, Expertise Onzekerheid en Technisch Risico. Met deze tool is een financial in staat om kwalitatieve beoordelingen te maken die te maken hebben, maar niet enkel afhankelijk zijn van de ROI.

Noodzaak tot ICT-investering

Financials zijn gewend om kosten af te zetten tegen baten, maar met ICT-investeringen is het vaak het geval dat de voordelen ervan lastig te kwalificeren zijn. “Hoe lang duurt de periode voordat de kosten leiden tot baten?” vraagt Giesens aan cursisten van zijn e-learning. “Daarbij kan het zeker zo zijn dat u genoodzaakt bent om ICT aan te schaffen, niet omdat het winst oplevert, maar omdat het concurrentievoordeel oplevert om in ieder geval mee te kunnen.”

Finance Academy E-learning

Leeromgeving Finance Academy E-learning bevat cursussen met een breed scala aan onderwerpen die voor CFO’s van belang zijn. Met het platform kunt u uw leerdoelen verwezenlijken en kennis vergaren om op de toekomst voorbereid te zijn volgens de nieuwe richtlijn voor Permanente Educatie. Maak nu kennis en profiteer van 10 procent korting op een abonnement. U kunt ook geheel vrijblijvend een gratis e-learning proberen om de omgeving te leren kennen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!