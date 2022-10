Hoogleraar Fredo Schotanus over duurzaam inkopen: “Ga verder dan de minimale eisen”

Wie echt duurzaam wil inkopen moet verder kijken dan de minimale eisen waaraan producten of diensten moeten voldoen. Dat is niet voldoende, het zorgt namelijk voor te weinig prikkels voor innovatie, aldus hoogleraar inkoopmanagement prof. Fredo Schotanus in een interview met Deal!

In het interview over zijn oratie, die Schotanus op 1 juli van dit jaar aan Universiteit Utrecht hield, komen diverse aspecten aan de orde. Een daarvan betreft de eisen die inkopers aan leveranciers stellen als ze duurzaam willen inkopen.

Voldoen aan minimale eisen zorgt voor te weinig prikkels voor innovatie

Schotanus is van mening dat de norm van wat duurzaam is, niet alleen door de overheid moet worden bepaald, maar samen met de markt. “Minimale eisen waaraan producten of diensten moeten voldoen kunnen daarbij nuttig zijn, maar dat is niet voldoende. Daar zit te weinig prikkel in voor innovatie; de prikkel is dan om net te voldoen aan de eisen. Marktpartijen die meer willen en kunnen doen dan het minimale moeten hiervoor beloond worden door (overheids)inkopers, bijvoorbeeld via de gunningscriteria.”

Sla niet door

Hij is ervan overtuigd dat het gros van de markt het goede wil doen en wil innoveren, als daar maar voldoende stimulans voor is. Daar kunnen (overheids)inkopers voor zorgen. Niet door de andere kant op door te slaan en altijd maar te eisen dat 100% van een product gerecycled kan worden. “Want in veel gevallen leidt dat tot een erg dure of inferieure oplossing. Het is vaak veel slimmer om een percentage op te nemen dat haalbaar is voor meerdere innovatieve partijen in de markt”, zegt hij.

“Inkopers kunnen in hun aanbestedingen ook meer gebruikmaken van nudging.” In de oratie geeft hij praktische handvatten hoe je dit aanpakt.

De oratie van Schotanus is hier te vinden.

Bovengenoemd artikel is verschenen in Deal!, een uitgave van Nevi, kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management.

