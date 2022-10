Jumbo voert tijdelijke aanpassingen door in management

Als gevolg van de tijdelijke stap terug van Frits van Eerd als algemeen directeur van Jumbo voert het bedrijf enkele aanpassingen door in de aansturing van de onderneming. Ton van Veen gaat als gedelegeerd commissaris tijdelijk leiding geven aan het directieteam van Jumbo. Colette Cloosterman-van Eerd zal als gedelegeerd commissaris de verbindende rol vervullen tussen de organisatie, de Raad van Commissarissen (RvC) en de familie. Zij neemt tevens tijdelijk de rol van vicevoorzitter van de RvC op zich.

Sterk en hecht directieteam

RvC-voorzitter Karel van Eerd: “De recente ontwikkelingen rondom Frits laten ons niet onberoerd. Vanzelfsprekend krijgt hij alle steun en respect bij het moeilijke besluit zich tijdelijk terug te trekken uit de Jumbo directie. We hebben er alle vertrouwen in dat Ton samen met de directie een sterk en hecht team vormt en op koersvaste wijze leiding zal geven aan ons familiebedrijf, juist in deze maatschappelijk en economisch uitdagende tijden. We hechten ook grote waarde aan de rol van Colette die de belangrijke schakel vormt tussen de organisatie, de RvC en onze familie.”

