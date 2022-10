KPMG: bedrijven trekken minder geld uit durfinvesteringen

Bedrijven trekken de laatste tijd minder geld uit zogeheten durfinvesteringen. Volgens onderzoek van advies- en accountantsorganisatie KPMG zijn de cijfers zowel in Europa als geheel als in Nederland flink teruggelopen.

In het derde kwartaal belegden investeerders in totaal ongeveer 19 miljard euro in Europese ondernemingen. In de drie maanden daarvoor was dat nog zo’n 31,5 miljard euro. De eerste cijfers voor Nederland wijzen op een krimp van 1,5 miljard naar zo’n 500 miljoen euro, aldus KPMG.

Voorproefje

“De teruglopende investeringen zijn waarschijnlijk een voorproefje van de komende maanden”, zegt Pien Lucassen, medeoprichter van KPMG Emerging Giants. “Investeerders zijn, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne en de dreigende recessie, wat meer afwachtend. Ze zien minder heil in grote deals van tientallen of honderden miljoenen euro’s.”

Het aantal investeringen in Nederland steeg afgelopen kwartaal wel. Dit betekent dat de gedane investeringen gemiddeld minder waard waren en vaker naar relatief jonge en kleine bedrijven gingen. Vooral ondernemingen met klimaattechnologie wisten vaak investeerders te vinden.

Maker van auto’s op zonne-energie Lightyear haalde in die branche het meeste geld op, namelijk 81 miljoen euro. Greener Power Solutions, een bedrijf dat mobiele batterijen maakt, ontving volgens de gegevens van KPMG 45 miljoen euro.

