KVK ziet toename van faillissementen in september

In september zijn meer bedrijven failliet gegaan dan gemiddeld in de afgelopen twee jaar. Dat stelt de Kamer van Koophandel in zijn maandelijkse trendrapport. Bij het midden- en kleinbedrijf waren daarnaast meer stoppende bedrijven dan normaal en minder starters, waardoor de toenemende problemen van veel bedrijven tot uiting komen.

In september gingen 176 bedrijven failliet, het hoogste aantal sinds oktober 2020. Maar volgens hoogleraar strategie en ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management Joris Knoben is ook het aantal van september nog vrij laag. “Maar het is wel een belangrijke graadmeter voor financiële problemen in het bedrijfsleven.” Hij denkt dat “de stapeling van problemen, zoals corona en de kostencrisis” steeds meer bedrijven in de problemen brengt.

Veel beveiligers

Bij startende bedrijven is het aantal beveiligers opvallend hoog, al is een groot deel daarvan zzp’er. In die branche is veel werk te vinden, geeft Knoben aan. “Mede door veranderende eisen zoals verplicht toezicht op bouwterreinen.” Het aantal starters in de callcenterbranche neemt juist af. Ook de incassobranche is niet populair. Al maanden zijn er geen nieuwe bedrijven in deze sector gestart.

Op 1 oktober waren er 2.294.255 ondernemingen geregistreerd bij de KVK. Dat zijn er ruim 150.000 meer dan een jaar eerder. In september startten 21.841 nieuwe ondernemingen. Daar stond tegenover dat er 9706 bedrijven hun activiteiten staakten.

