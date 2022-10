Leiderschap verandert, als niet-financiële prestaties gaan tellen

Leiderschap verandert als bestuurders worden afgerekend op hun bijdrage aan mens, milieu en samenleving. Dat zegt ruim driekwart van de beleidsmakers in een recent onderzoek van KPMG en Nyenrode Business Universiteit.

Environmental, social en governance

De beleidsmakers vinden ook dat het tijd wordt dat boardrooms beoordeeld worden op het gebied van environmental, social en governance (ESG) ontwikkelingen in hun organisatie. Ongeveer de helft van de respondenten (46%) zegt dat Nederland voorloopt op dit gebied. Tegelijk is er ruimte voor verbetering: gemiddeld geven de beslissers zichzelf een onvoldoende (5,4) over hun eigen ESG-kennis.

38 procent van de respondenten vindt dat de verantwoordelijkheid voor het ESG-beleid bij het bestuur en de directie ligt.

Verantwoordelijkheid

Het ESG-kennisonderzoek van KPMG en Nyenrode Business Universiteit laat zien dat 38 procent van de respondenten vindt dat de verantwoordelijkheid voor het ESG-beleid bij het bestuur en de directie ligt. Anderen zien een primaire rol weggelegd voor de sustainability-afdeling (10%), de bedrijfsoperatie (8%) of HR (7%). Ruim een kwart van de ondervraagden heeft geen idee waar deze verantwoordelijkheid moet liggen.

ESG staat wel op de agenda, maar er moeten nog veel stappen gezet worden. “Business leaders weten vaak niet hoe ze het moeten aanpakken. Zo zegt 78% van de ondervraagden dat gebrek aan kennis een bedreiging vormt voor de route naar een volledig duurzame economie, zegt Jessica Peters-Hondelink, directeur Executive Education bij Nyenrode en medeoprichter van het ESG Innovation Institute. “ En ruim zes op de tien beleidsmakers zegt daarbij dat ESG-beleid voor hun organisatie nog in doelstellingen en ‘eerste stappen’ blijft hangen. Dit is precies de reden waarom wij in het ESG Innovation Institute investeren en in academisch onderzoek en in het ontwikkelen van executive programma’s waar leiders van en met elkaar leren hoe ze de ESG-transformatie kunnen aanpakken.”

Ethische bedrijfsvoering

“Bij duurzaam ondernemen wordt vaak als eerst aan milieu gedacht. Maar ook de gezondheid van medewerkers, inclusiviteit binnen de organisatie en ethische bedrijfsvoering vallen onder ESG-beleid”, zegt Stephanie Hottenhuis, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur bij KPMG Nederland. Het is volgens haar belangrijk om niet door wetgeving, maar door eigen strategie gedreven te zijn en van daaruit ESG-beleid te ontwikkelen. “Want dan transformeer je als organisatie echt.”

