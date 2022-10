Maryse Trommelen benoemd tot CFO van PIDZ

Maryse Trommelen is CFO van PIDZ geworden. PIDZ is een platform voor zelfstandige zorgprofessionals.

Investeerder Peter Paul de Vries van Value8 (dat in PIDZ investeert) maakt er melding van. “Sinds de oprichting in van Value8 september 2008 benoemden wij tientallen vrouwen op sleutelposities. Niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze goed zijn en de juiste ervaring en skills hebben om de klus te klaren. En er zijn veel goede professionele vrouwen.”

Sterke CFO

Daarna meldt De Vries de benoeming van Maryse Trommelen tot CFO van PIDZ . “Een snelgroeiend bedrijf kan een sterke CFO goed gebruiken. In het selectieproces bleven er vier uitstekende kandidaten over. Twee daarvan staken er net iets boven uit en van die twee is de keuze op Maryse gevallen. Niet vanwege diversiteit, maar omdat ze de beste kandidaat was. Samen met de vrouwelijke CEO, Hetty van Drommelen, is nu tweederde van het PIDZ-bestuur vrouw. Value8, grootaandeelhouder van PIDZ, staat daar voor de volle 100 procent achter.”

Lees ook

Topvrouw IMF: kans op wereldwijde recessie is 1 op 4

Nederland in de middenmoot met vrouwen in bestuur

Volg Executive Finance op LinkedIn!