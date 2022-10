Minimumtarief winstbelasting: internetconsultatie gestart

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over de conceptwet die een minimumtarief voor de winstbelasting regelt. Grote bedrijven die internationaal opereren, met een omzet van 750 miljoen euro of meer, krijgen te maken met de nieuwe wetgeving.

Onder meer door verschillende winstbelastingtarieven vestigen internationale bedrijven zich in fiscaal aantrekkelijke landen. Dat zorgt ervoor dat er bij een aantal landen druk staat om de winstbelasting aantrekkelijk laag te houden om bedrijven te behouden. Internationaal is afgesproken om die race naar de bodem een halt toe te roepen en een minimumtarief overeen te komen in de winstbelasting. De belastingconcurrentie tussen verschillende landen moet zo worden verlaagd.

Wereldeconomie schaart zich achter minimumtarief

‘Het verschuiven van winsten en belastingconcurrentie (race naar de bodem in de winstbelasting) is ongewenst,’ staat te lezen in het afwegingskader voor beleid en regelgeving. ‘De voorgestelde maatregelen uit het wetsvoorstel worden genomen tegen de achtergrond van het politiek akkoord dat bereikt is in het Inclusive Framework georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in 2021 over de herziening van het internationale belastingstelsel.’ Negentig procent van de wereldeconomie staat achter de plannen en 137 landen hebben het akkoord in 2021 ondertekend.

Nederlandse implementatie

De Europese Commissie publiceerde eind vorig jaar een richtlijnvoorstel om het minimumtarief van 15 procent te implementeren. Deze richtlijn zou in 2023 in nationale wetgeving verwerkt moeten zijn. De conceptwet is de Nederlandse implementatie van de nieuwe belastingafspraken. De internetconsultatie loopt tot 5 december 2022 en reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen reacties waarbij de inzender aangeeft dat deze openbaar mag zijn, worden gepubliceerd.

Volg Executive Finance op LinkedIn!