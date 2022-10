Nederlandse directies bezorgd over inflatie en arbeidsmarkt

Directies van Europese bedrijven zijn bezorgd over de torenhoge inflatie en het gebrek aan personeel, maar het heeft nog geen effect op de resultaten. Dat blijkt uit onderzoek dat Diligent uitvoerde in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Op de vraag aan Nederlandse directieleden wat de grootste uitdagingen voor hun ondernemingen zijn voor het komende jaar, noemt 56% de hoge inflatie en 48% de moeilijke arbeidsmarktsituatie. Dat laatste baart in Spanje veel minder zorgen; slechts 24% heeft daar problemen met het vinden van medewerkers. Maar over de hoge inflatie maakt iedereen in Europa zich druk, hoewel de Nederlandse respondenten in dit onderzoek deze zorg minder vaak uitten (56%) dan die in andere landen (78% van de Franse ondernemers, 76% in Spanje en 72% in Duitsland).

Bron van zorgen

Het tekort aan arbeidskrachten en de stijgende (loon)kosten zijn een bron van zorgen. 47% van de respondenten gaf aan dat dit een van de grootste ondernemingsuitdagingen voor het komende jaar is, tegenover 35% in december 2021. Duitsland maakt zich met 60% de meeste zorgen. Nederland zit op het gemiddelde. Hogere rentetarieven en andere gestegen externe kosten (o.a. energie, grondstoffen) zorgen voor onrust, ook omdat er weinig zicht is op verbeteringen op de korte en middellange termijn.

Slechts 13% van de managers in Nederland, Frankrijk en Duitsland is tevreden over de huidige omstandigheden in de markt. In Spanje is dit slechts 4%. Daar staat tegenover dat 96% van de Duitse directies rekening houdt met een toename van hun winst in de komende 12 maanden. Nederland (91%) Frankrijk (87%) en Spanje (84%) zijn ook positief gestemd over de winstgroei. Ook verwacht bijna 90% van de ondernemers in alle vier de landen dat er de komende maanden meer geïnvesteerd zal worden. In Nederland (52,2%), Frankrijk (65,2%) en Duitsland (40%) gaat men ervan uit dat de marktomstandigheden volgend jaar beter zullen worden. En waar ongeveer een derde van de directies van deze drie landen verwacht dat de marktomstandigheden zullen verslechteren, zijn de directies in Spanje duidelijk pessimistischer (44%).

Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent: “We kennen de uitdagingen van bedrijven in heel Europa; de problemen die de bedrijfsgroei waarschijnlijk zullen vertragen, van personeelstekorten tot stijgende kosten en de steeds toenemende inflatiecijfers. Het is enorm positief om te zien dat binnen het bedrijfsleven de managers positief blijven over de vooruitzichten.”

