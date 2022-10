Nederlandse pensioenstelsel een-na-beste ter wereld

Nederlandse pensioenen zijn in vergelijking met andere landen erg goed en staat nog steeds in de top van drie landen die de A-status krijgen, samen met IJsland en Denemarken.

Dat blijkt uit de jongste Mercer CFA Institute Global Pension Index. Nederland stijgt en daalt wel vaker een klein beetje in de index. In 2020 stond Nederland nog bovenaan, hoewel het vertrouwen in het Nederlandse stelsel laag bleek. Vorig jaar zakte Nederland naar de tweede plaats, hoewel de totaalscore van het pensioenstelsel hoger was dan een jaar eerder. IJsland werd vorig jaar namelijk voor het eerst geanalyseerd en dat land is op een aantal punten beter, waardoor Nederland zakte in de lijst. Ook in 2022 staat IJsland op de eerste plaats, gevolgd door Nederland. Verder krijgt tevens Denemarken de A-status wat betreft de pensioenen.

Beoordelingsfactoren

Voor de beoordeling kijkt het rapport naar een aantal factoren, zoals het bestaan van een minimumpensioen, het percentage van het pensioen in vergelijking met het loon, de hoeveelheid mensen die zijn bijverzekerd, hoe groot het percentage van de pensioenpot is ten opzichte van het bnp, de participatiegraad van werknemers in de laatste tien jaar voor de pensioenleeftijd en meer. Op deze gebieden scoort Nederland erg goed.

Pensioenen verbeteren

De analyse kijkt vooral naar de huidige resultaten van het bestaande pensioenstelsel met een staffelpremie. Nederland stapt over op een systeem met een vlakke premie die voor iedereen gelijk is. Hoewel er een pensioenakkoord is en enkele elementen al in wetgeving zijn verankerd, is de Wet toekomst pensioenen uitgesteld tot tenminste 1 juli 2023. Volgens Mercer kunnen Nederlandse pensioenen worden verbeterd door:

De schulden van huishoudens te verkleinen

Werknemers langer laten te werken nu de levensverwachting is gestegen

Een zorgpensioen introduceren voor mensen die zorgen voor kinderen

