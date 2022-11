Niet-financiële bedrijven koploper in groene obligaties

Nederlandse bedrijven halen steeds meer kapitaal op via groene obligaties, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. Vooral niet-financiële bedrijven geven relatief veel groen schuldpapier uit: per eind september 2022 was circa 14 procent van de door deze firma’s uitgegeven obligaties geoormerkt als groen, vergeleken met 11 procent een jaar eerder.

De totale omvang van de Nederlandse groene obligatiemarkt bedroeg aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar 91,5 miljard euro, een groei van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd kromp de totale obligatiemarkt vanwege oplopende rentes met bijna 10 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2021, naar 1.997 miljard euro.

Een kwart (22,8 miljard euro) van het totaalbedrag aan uitgegeven groene obligaties is afkomstig van bedrijven binnen de reële economie, ofwel bedrijven waarvan de economische activiteiten niet onder de financiële sector of de overheid vallen. Dit is zo’n 14 procent van het totaalbedrag aan uitgegeven obligaties door niet-financiële bedrijven, waarmee deze sector relatief gezien sterk voorloopt op andere sectoren zoals financiële holdings (4 procent, of 31,9 miljard euro) en de centrale overheid (3 procent, of 11,3 miljard euro).

Groene obligaties vooral uitgegeven door nuts- en techbedrijven

Vooral nutsbedrijven geven veel groen schuldpapier uit. Zo heeft netbeheerder TenneT, dat volledig in handen is van de Nederlandse staat, alleen al voor ruim 12,5 miljard euro aan groene obligaties in de markt uitstaan. Daarnaast dragen techgiganten NXP Semiconductors (2,0 miljard euro) en Koninklijke Philips (1,7 miljard euro) veel bij aan het totaal.

Vergroening staatsschuld blijft achter op andere sectoren

Vergeleken met andere sectoren loopt de centrale overheid achter met de uitgifte van groene obligaties. De Nederlandse staat heeft in 2019 haar eerste groene obligatie uitgegeven die verschillende keren is heropend om extra kapitaal op te halen. Hoewel de ‘groene staatsschuld’ gestaag groeit, is deze lager dan de groene financiering in andere sectoren. Eind september was 3,2 procent van de Nederlandse staatsschuld ‘groen’ (11,3 miljard euro), terwijl dat percentage voor de totale Nederlandse economie 4,6 procent (91,5 miljard euro) bedroeg.

Daarmee heeft de Nederlandse staat overigens nog steeds meer groen kapitaal opgehaald ten opzichte van veel andere EU-landen: alleen Frankrijk, Duitsland en Italië hebben een groter bedrag uitstaan.

Nederland als groen doorstroomland

Qua omvang wordt het grootste deel van het groene kapitaal opgehaald door financiële holdings. Per eind september stond ongeveer 31,9 miljard euro aan groene obligaties uit bij deze sector. Deze bedrijven dienen doorgaans als kredietverstrekkers binnen concernverband, waarbij het geld dat wordt opgehaald vaak wegvloeit naar het buitenland. Zo zijn Enel Finance International en Iberdrola International weliswaar grote Nederlandse uitgevers van groene obligaties, maar direct gelieerd aan Italiaanse en Spaanse nutsbedrijven. Hoewel het kapitaal dus middels een statutair Nederlands bedrijf wordt opgehaald, vindt de uiteindelijke investering – en dus de verduurzaming – doorgaans niet binnen de landsgrenzen plaats.

