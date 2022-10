Onderzoek: directies willen dat finance ‘number crunching’ automatiseert

64 procent van de directieleden vindt dat finance afdelingen zich meer moeten bezighouden met het analyseren van financiële gegevens om aanbevelingen te kunnen doen over het businessmodel en de strategie van de organisatie.

Dat blijkt uit een recente studie van Harvard Business Review Analytic Services in samenwerking met Payhawk. 89 procent van de ondervraagde executives merkt op dat finance teams een uniek en waardevol perspectief kunnen bieden op de zakelijke uitdagingen van de organisatie. 76 procent zegt dat finance afdelingen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van de huidige bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie. 67 procent van de directies vindt dat hun finance teams nog steeds het grootste deel van hun tijd besteden aan het controleren en boeken van facturen en onkosten.

Maximale bijdrage aan de organisatie

Voor een maximale bijdrage aan de organisatie moeten finance teams meer automatisering inzetten, blijkt uit het onderzoek. Finance professionals worden nog te vaak belast met terugkerende administratieve taken en daardoor is er geen tijd voor strategische invulling van hun takenpakket of het snel kunnen verschaffen van financiële informatie waarmee zij de leiding van de organisatie kunnen adviseren over het behalen van doelstellingen.

Perspectief bieden

In het huidige klimaat van geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en problemen met de bevoorrading, wordt verwacht dat finance teams een meer strategische bijdrage leveren. Volgens het onderzoek onder 227 directies gaf 89 procent van de finance professionals in de organisatie als antwoord dat zij perspectief bieden op de uitdagingen waarmee hun organisatie wordt geconfronteerd. En 83 procent gaf aan dat er een bedrijfsrisico ontstaat als de finance afdeling niet bijdraagt aan de strategie van een organisatie.

Finance nog steeds gericht op ‘gewone’ werkzaamheden

Desondanks zijn finance afdelingen nog steeds vooral gericht op de ‘gewone’ werkzaamheden, zoals het bijhouden van de administratie en de communicatie met debiteuren over het uitblijven van betalingen. Desgevraagd was 64 procent van de directies van mening dat finance teams meer zouden kunnen adviseren over het businessmodel en de strategie. “Voor maximaal effect moeten finance afdelingen nog grote stappen zetten om ‘number crunching’ te automatiseren,” zegt Hristo Borisov, medeoprichter en CEO van Payhawk. “Dit zou hen bevrijden van terugkerende administratieve handelingen en hen in staat stellen een meer strategische rol te spelen in hun organisatie.”

Sterkere relatie ontwikkelen met andere afdelingen

Met automatisering kunnen finance teams zich onderscheiden. Uit het rapport van Harvard Business Review Analytic Services blijkt dat finance professionals die de beschikking hebben over een hoge mate van automatisering veel vaker worden gezien als strategische partner van het management.

“Automatisering van de financiële administratie is een manier voor bedrijven om zich te onderscheiden. Het is iets om prioriteit aan geven om succesvol te zijn”, zegt Borisov.

Om finance teams strategischer te laten opereren, moeten ze volgens de respondenten in het onderzoek ook meer samenwerken en een sterkere relatie ontwikkelen met andere afdelingen. De meesten zeiden dat hun finance teams samenwerkten, maar 36 procent gaf aan dat ze inderdaad nog steeds geïsoleerd werken. “Het onderzoek geeft aan dat finance teams zelf de wens hebben om meer samen te werken, maar ze moeten zich daarbij wel richten op de kwaliteit van de samenwerking, niet alleen op de kwantiteit”, stelt Borisov.

