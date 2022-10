Persoonlijke effectiviteit: De verkeerde kpi’s voor vaardigheden

Iets nieuws leren vraagt om inzet. No pain, no gain. Op de weg naar een nieuwe vaardigheid zijn er weinig tot geen short-cuts. Wel zijn er manieren die de weg aanzienlijk langer kunnen maken. Een daarvan is het gebruik van de verkeerde metrics.

De meeste ervaring is waardeloos

Een opvallende metric die we vaak verkeerd inzetten is ‘tijd’. Tijd staat voor velen gelijk aan ervaring. Ook al is dit vaak onterecht. Zo is het op de snelweg pijnlijk duidelijk dat het niet perse uitmaakt hoeveel jaren ervaring iemand achter het stuur heeft doorgebracht om te bepalen wie de beste chauffeur is. Ook kennen we allemaal wel die ene oude docent uit onze schooltijd die ondanks zijn jaren van ervaring toch niet de aandacht van de studenten erbij kon houden. Waarom zeggen we dan dat iemand ‘acht jaar ervaring heeft in X’? Wat wil dat zeggen als de persoon in kwestie de afgelopen vier jaar op de automatische piloot heeft gewerkt?

Baantjes tellen

Het is opvallend hoe weinig mensen stilstaan bij het feit dat zij bij alledaagse vaardigheden vaak nog enorm veel ruimte voor verbetering hebben. Neem nu bijvoorbeeld iets simpels als zwemmen. Na ons B of C diploma zijn het gros van ons gestopt met onze ontwikkeling. We werden over de jaren heen sterker waardoor we de illusie hadden er beter in te worden. Ook voedt dit de misconceptie dat je nog sterker moet worden om beter te worden. En wie sterker wil worden moet meters maken. Het gevolg is: baantjes tellen.

Slagen tellen

Maar zwemmen is een enorm technische sport. We zijn niet gebouwd om te zwemmen dus hebben we van nature enorm veel weerstand in het water. Wanneer u hierin beter wilt worden doet u er beter aan om uw aandacht te verleggen naar het verminderen van uw weerstand in het water. Uw balans, de manier waarop uw handen het water ingaan, uw bewegingen stroomlijnen. Allemaal zaken om op te letten wanneer weerstandvermindering uw doel wordt.

Wanneer weerstandsvermindering uw doel wordt, dan is het aantal baantjes dat u zwemt op een ochtend ook geen goede en betrouwbare metric meer. U doet er dan veel beter aan om het aantal slagen te tellen dat het u kost om één baantje te zwemmen. Het voordeel hiervan is dat het u direct na elk baantje feedback geeft op uw prestaties waardoor u sneller leert. Het kan de activiteit ook interessanter maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw aandacht elke keer naar een ander onderdeel van het zwemmen richten. De ene keer de ademhaling, de andere keer de benen, etc.

Metrics met korte feedback loops

In een tijd waarbij we ons continu nieuwe vaardigheden eigen moeten maken is ‘meters maken’ geen goede metric meer. Aandachtsloos jarenlang op de automatische piloot werken kan zelfs een averechts-effect hebben. Het is beter om ons te richten op metrics die onze aandacht erbij houden. Metrics die ons dwingen onze techniek aan te scherpen. Kortom, we moeten op zoek naar ons equivalent van het ‘aantal slagen per baantje’.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix

Volg Executive Finance op LinkedIn!