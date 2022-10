Renewi stelt voormalig CFO aan als bestuurder

Renewi heeft Katleen Vandeweyer aangesteld als niet-uitvoerend bestuurder per 1 december dit jaar. Dit maakte het afvalbedrijf onlangs bekend.

Vandeweyer was tot juni dit jaar plaatsvervangend financieel directeur van Proximus. Daarvoor was ze onder meer CFO van Wordline en Arthur Andersen. Ze is ook niet-uitvoerend bestuurder bij Ageas en AG Insurance. Vandeweyer volgt Marina Wyatt, die in juli na een periode van negen jaar uit het bestuur van Renewi stapte.

