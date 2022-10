Renteverhogingen van de ECB in zwaar weer

De economische groei is snel aan het vertragen, blogt Bert Colijn, senior econoom bij ING. Waar de afgelopen twee jaar in het teken stonden van snel herstel van de coronaschok van 2020, is in de tussentijd de inflatie hoog opgelopen.

Dit komt door energietekorten, waardeketenproblemen en grote steunpakketten die de economie snel hebben doen herstellen. Die inflatie begint inmiddels zijn tol te eisen omdat loongroei achterblijft. Dat zorgt ervoor dat na een sterk economisch herstel van de lockdowns van vorige winter, mensen en bedrijven nu voorzichtiger consumeren en investeren vanwege de snel gestegen prijzen. Zo is het consumentenvertrouwen tot een historisch dieptepunt gedaald.

Inkoopmanagersindex duidt op krimp

De afgelopen drie maanden bleef de inkoopmanagersindex voor de eurozone onder de 50, wat krimp in bedrijfsactiviteit aangeeft. Deze index is een belangrijke graadmeter van economische activiteit en sterkt ons idee dat de eurozone economie vorig kwartaal al milde krimp liet zien.

Recessie reëel scenario

Wij verwachten dat een recessie deze winter een reëel scenario is. De ECB verwacht echter slechts dat de groei tot stilstand komt deze winter, maar dat een recessie niet zal plaatsvinden. Dat beeld is wat optimistisch vergeleken met de meeste voorspellers en dat is belangrijk omdat de ECB mede op basis van dat beeld bepaalt in welke mate de rente opgetrokken gaat worden in de komende maanden.

Renteverhogingen

De ECB heeft de rente nu twee keer verhoogd en daarmee staat de depositorente nu op 0,75 procent. De speeches van de ECB-bestuurders zijn duidelijk geweest de afgelopen tijd: de rente zal tijdens de komende ECB vergaderingen verhoogd worden om de inflatie te doen normaliseren. Daarbij kunnen snelle stappen gemaakt worden om voor het eind van het jaar in de buurt van de 2 procent te komen, volgens sommige ECB-sprekers. Dat betekent dat de rente nog behoorlijk opgetrokken gaat worden terwijl de economie al aan het vertragen is, of misschien wel in recessie verkeert.

Euribor naar 2,2 procent

Zo zal de geldmarktrente in de komende periode waarschijnlijk verder stijgen door de daadkracht van de ECB. Wij verwachten dat de driemaands euribor aan het eind van het jaar op 2,2 procent zal staan. De vraag voor de kapitaalmarktrente is wanneer de piek bereikt zal zijn. Door de snelle rentestappen van de ECB en de Fed is deze flink gestegen. Inmiddels staat de Duitse 10-jaars rente op 2,4 procent. Een piek rond huidige niveaus is daarmee denkbaar gegeven een aanstaande recessie.

