Sterk BBP-resultaat zorgt voor stabiele risicobeoordeling Nederland

De versnelde stijging van de inflatie als gevolg van de omhoog geschoten Europese gasprijs geeft reden tot slechte economische vooruitzichten. Kredietverzekeraar Coface verlaagt opnieuw meerdere landenrisicobeoordelingen. Nederland houdt als één van de weinige landen in West-Europa zijn A2-beoordeling vast.

Risicobeoordeling Nederland blijft op A2

“Nederland blijft als één van de weinige landen in West-Europa zijn A2-beoordeling behouden”, vertelt Christiane von Berg, econoom voor de regio Noord-Europa bij Coface. “Voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, was Nederland goed op weg naar herstel na de recessie. De wereldhandel had nog verschillende hobbels en de bevoorrading was nog niet terug op een normaal, betrouwbaar niveau, maar de vooruitzichten waren positief. Nu, acht maanden na het uitbreken van de oorlog, kan Nederland een positieve economische ontwikkeling vasthouden, hoewel de vooruitzichten fundamenteel zijn veranderd.”

Degradaties landenrisicobeoordelingen

Op korte termijn lijkt de wereldeconomie zich te nestelen in een regime van stagflatie, waarin bijna geen groei en snel stijgende prijzen naast elkaar bestaan. Ondertussen wordt de mogelijkheid van een wereldwijde recessie steeds duidelijker. De algemene neerwaartse bijstellingen van onze bbp-groeiramingen dit kwartaal weerspiegelen dit, net als onze risicobeoordelingen en de talrijke verlagingen vorig kwartaal.

Dit kwartaal raken acht landen, waarvan zes Europese landen, hun beoordeling kwijt door verdergaande risico’s. Christiane von Berg: “Denemarken, Luxemburg en Zwitserland zijn gedaald naar A2 door de opnieuw versnelde stijging van de inflatie. Dit is een rechtstreeks gevolg van de Europese gasprijs, die weer omhoogschoot door de definitieve exportstop van Russisch gas naar Duitsland via de Nord Stream I-pijpleiding. De sterke integratie van de Europese gasmarkt leidt tot een tekort voor alle marktpartijen. De drie bovengenoemde landen ondervinden indirecte druk door de solidariteitsafspraken binnen Europa voor gaslevering in de winter.” De andere EU-landen met een lagere beoordeling zijn Malta (van A2 naar A3), Cyprus en Italië, die beide van een A4-rating naar het B-segment zijn gegaan (van acceptabel risico naar aanzienlijk risico op wanbetaling). Ook is de landenrisicobeoordeling van Egypte (B naar C) en Chili (A3 naar A4) neerwaarts bijgesteld.

Inflatie

Edwin Busio, directeur van Coface Nederland: “Met 14,5% bereikt de Nederlandse inflatie in september het hoogste niveau van alle West-Europese landen, omdat Nederlandse huishoudens voornamelijk met aardgas verwarmen en veel van hen een variabel gascontract hebben dat sneller is aangepast aan het hogere Europese aardgasprijsniveau dan in andere landen. Toch blijft de Nederlandse economie zeer veerkrachtig en doet zij het acht maanden na het begin van de oorlog nog steeds veel beter dan haar buurlanden. In het tweede kwartaal van 2022 steeg het Nederlandse bbp namelijk met 2,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 (voor seizoensinvloeden en prijzen gecorrigeerd). Dit was de sterkste kwartaalgroei van een economie in de EU.”

Monetair beleid

Om de wereldwijde inflatie te bestrijden hebben de grootste centrale banken, in navolging van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), hun monetaire beleid resoluut aangescherpt. Dit leidt echter tot een uitstroom van kapitaal uit de opkomende markten, omdat beleggingen in meer risicoloze regio’s aantrekkelijker worden. Dit leidt tot een devaluatie van de lokale valuta’s en een hogere “geïmporteerde” inflatie voor deze landen. Het beleid van de Fed leidt dus ook in andere landen – vooral de opkomende landen – tot meer monetaire verkrapping (een omgekeerde “valutaoorlog”). Een dergelijke aanscherping van de mondiale monetaire en financiële voorwaarden, in het huidige tempo, zou uiteraard de mondiale groei en financiële stabiliteit bedreigen.

Economische afname

Hoewel de Nederlandse economie het in de eerste helft van het jaar en waarschijnlijk ook in de nazomer en de herfst verrassend goed doet, verwacht Coface een afname van de economische activiteit tijdens de winter. Dit betekent dat na een sterk bbp-resultaat in 2022 met een groei van 4,7% (voornamelijk afkomstig uit de eerste helft van het jaar), de Nederlandse economie het komende jaar slechts met 1,1% zal groeien. De zwakke economische vooruitzichten houden verband met de aanhoudende hoge inflatie, waardoor de consumptie na enige tijd zal moeten afnemen. Christiane von Berg vervolgt: “Coface voorspelt dat de inflatie dit jaar haar hoogtepunt zal bereiken (met een gemiddelde inflatie van ongeveer 10 %). Hoewel de prijzen ook in 2023 zullen blijven stijgen, is de verwachte prijsstijging geringer.”

Faillissementen

De vertroebelde economische vooruitzichten, de vele risico’s van verstoringen van de toeleveringsketen en de hoge inflatie komen ook tot uiting in het aantal bedrijfsinsolventies. Tot augustus is het aantal faillissementen in Nederland licht gestegen en ligt het 9% boven de cijfers van 2021, maar vele malen lager dan de cijfers van 2020 of zelfs 2019. Edwin Busio: “Coface verwacht dat het aantal bedrijfsinsolventies de rest van het jaar iets zal toenemen en 15% hoger zal liggen dan in 2021. Toch blijft dit aantal laag en ligt het nog steeds 35% onder het pre-pandemische niveau van 2019. Hoewel de Nederlandse regering eind september opnieuw een groot steunprogramma voor consumenten en bedrijven uitbracht, is het nog zeer onduidelijk hoe dit het Nederlandse bedrijfsleven daadwerkelijk zal beïnvloeden.”

Hogere sectorrisico’s

Voor Nederland heeft Coface het sectorrisico voor food/agro, bouw, metaal en papierverwerking verhoogd van gemiddeld naar gevoelig risico. Vooral in de laatste twee sectoren hebben de hoge energiekosten een groot negatief effect op de markt. In de agrovoedingssector is er sprake van een riskante cocktail van risico’s tussen hoge energie- en meststofkosten, een veranderd consumptiegedrag om dure voeding te vervangen door goedkopere voeding en de politieke onrust rond de nieuwe emissievoorschriften. Ook de bouwsector, die de afgelopen jaren zeer actief was, is nu wat aan het afkoelen. De vraag brokkelt af, omdat de hoge inflatiedruk en de stijgende hypotheekrente de financiële liquiditeit opslokken van vooral particulieren die een huis willen bouwen. Niettemin zijn de sectorvooruitzichten voor Nederland, zelfs met deze verlagingen, samen met die voor Zwitserland nog steeds één van de best beoordeelde.

