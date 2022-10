Structuring for extreme revenue growth dingt mee naar literatuurprijs

Het boek Structuring for extreme revenue growth van Chris Out uitgegeven door VMN Media, waar Executive Finance ook een uitgave van is, is genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2022.

Het boek is een van de tien nominaties voor de PIM Marketing Literatuur Prijs 2022. Om voor een nominatie in aanmerking te komen, dient een boek te zijn uitgebracht in het Nederlandse taalgebied binnen de periode van september 2021 tot en met september 2022. Bij het bepalen van de lijst let de jury vooral op de mate van vernieuwing. Andere criteria zijn een impactvolle waarde voor het vak en praktische toepasbaarheid.

Zeer divers aanbod

Op het eerste gezicht is in het 18-jarig bestaan van de PIM Marketing Literatuur Prijs de selectie van de marketingboeken nog nooit zo divers geweest. Echter, als we dieper inzoomen zien we in het overgrote deel van de boeken dat versnelde digitalisering anno 2022 het belangrijkste thema is binnen het marketingvak. “We kunnen eigenlijk maar één conclusie trekken: dit is de oogst van de coronacrisis”, concludeert Hans Molenaar, juryvoorzitter van de PIM Marketing Literatuur Prijs en directeur van Beeckestijn Business School. “De luiken gingen dicht, digitalisering versnelde en iedereen die ooit al eens een boek wilde schrijven, had daar mooi de tijd voor. Ik heb de afgelopen jaren, net als andere juryleden, veel contacten gehad met aankomende marketingauteurs.”

Pakkende visies en observaties

“Wij zijn als jury blij met de pakkende visies en observaties van alle auteurs. De shortlist 2022 is een hele mooie combinatie van nieuw en ervaren binnen het marketingvak geworden. Corona heeft dus ook iets positiefs voortgebracht”, aldus Hans Molenaar. Op donderdag 24 november presenteren de genomineerde auteurs hun boek tijdens het PIM Marketing Literatuur Prijs 2022 evenement.

Over Chris Out

Chris Out is internationaal expert op het gebied van growth hacking en het structureren van extreme omzet groei. Hij heeft het eerste growth hacking agency van Nederland opgericht en dat in 2020 succesvol verkocht. Chris is een veel gevraagd spreker en heeft over heel de wereld mensen mogen inspireren. Hij geeft al jaren les bij Beeckestijn Business School, Nyenrode (Digital Transformation) en TIAS (Executive MBA). Out begeleidt wereldwijd organisaties in hun transformatie naar extreme omzet groei.

Algoritmisch groeidenken

In het eerste deel van zijn boek Structuring for Extreme Revenue Growth: How to quickly monetize your biggest business opportunity legt Out uit hoe je naar algoritmisch groeidenken gaat. “Dat klinkt ingewikkelder dan het is, want eigenlijk denken wij allemaal al op die manier. Als ik mijn dochter vraag om thee te zetten, dan weet zij dat eerst de theepot open moet, dat dan het theezakje uit het papiertje moet, en dat het zakje in de theepot gaat. Enzovoorts. Dat is een algoritmische manier van werken. Maar in heel veel bedrijven zijn we vergeten dat we op die manier groei voorspelbaar en makkelijk kunnen maken. Daarom maak ik gebruik van de Wallet-methode, die helpt de elementen van het algoritme te vinden die blijvend toepasbaar zijn.”

