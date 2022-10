Teaming: de nieuwe realiteit van samenwerken

Het belang van teams is de afgelopen decennia almaar groter geworden. Ruim 85% van de beroepsbevolking werkt in een of meerdere teams tegelijkertijd. Teams zijn bovendien steeds ‘vloeibaarder’: ze veranderen voortdurend van vorm en samenstelling.

Ze ontstaan vaak uit het niets en kunnen ook zomaar weer verdwijnen. Het zijn pop-up teams. Je komt ze tegen als Agile teams in bedrijven, als teams op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen, leerlingenteams die betrokken zijn bij radicale onderwijsvernieuwingen, maar ook als legerteams, sportteams of teams van laboratoriumonderzoekers die al samenwerkend op zoek gingen naar een effectief coronavaccin. En wellicht het meest ultieme voorbeeld van pop-up teams: de deelnemers aan online meetings die na afloop razendsnel weer van het scherm verdwijnen.

Een soft skill voor keihard resultaat

Hoe zorg je dat pop-up teams een succes zijn? Dat mensen in dergelijke teams leren, innoveren en presteren, maar ook floreren? Dat is alleen mogelijk wanneer je de kunst van Teaming beheerst: onder grote druk intensief werken aan je team. Teaming maakt snel, slim, soepel en slagvaardig samenspel mogelijk. Teaming is een soft skill waarmee je keihard resultaat boekt. Teaming is de manifestatie van de nieuwe realiteit van samenwerking.

Dit boek is een must-read voor iedereen die wil weten hoe je dynamische teams kunt laten uitgroeien tot bouwsteen van organisatorisch succes. Het boek rekent af met tal van gangbare vanzelfsprekendheden en neemt je stap voor stap mee op reis door de fascinerende realiteit van het nieuwe samenwerken. Het boek staat boordevol met unieke cases, interviews met spraakmakende teamdenkers en -doeners en bevat een berg aan praktische werkvormen, tools en skills om teaming zelf in de praktijk te brengen.

Over de auteurs:

Patrick Davidson

Patrick Davidson helpt teams en organisaties om de toekomst naar voren te halen. Hij schrijft, begeleidt en adviseert over teaming, innovatie en visie. Dat doet hij vanuit betterday, een vernieuwend adviesbureau. Gefascineerd door mensen en teams die zichzelf overtreffen, schreef Davidson samen met Hans van der Loo vier boeken. De meest recente titel van het duo is ‘Teaming: de nieuwe realiteit van samenwerken’ (met een voorwoord van Amy Edmondson). Hun boek over Elon Musk – Musk Mania – verscheen in 8 talen in meer dan 30 landen.

Hans van der Loo

Hans van der Loo richt zich op zelfmotivatie en psychologische veiligheid in teams. Hij is onderzoeker, facilitator en auteur van meerdere bestsellers, zoals de in 2020 verschenen titels ‘Psychologische veiligheid: Zo vorm je vrijmoedige teams’ en ‘Veldgids Psychologische veiligheid: Werkvormen, voorbeelden en tools om samen onbevreesd te presteren’.

