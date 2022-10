Waarom alle CFO’s met cryptovaluta te maken krijgen

Ongeveer een kwart van de Nederlandse financieel professionals ziet cryptovaluta op de balans wel zitten. Daarbij verwacht zelfs 42 procent dat het nieuwe betaalmiddel, gewenst of niet, binnen vijf jaar op de balans staat. Op financieel congres Sibos in Amsterdam komt deze trend meerdere malen aan bod. Conor Colleary, Vice President Financial Services bij Oracle, kijkt vooruit naar hoe cryptovaluta in de zakelijke wereld eruit kunnen gaan zien.

Crypto klinkt voor CFO’s al snel als consumentenexperiment, toekomstmuziek of technologisch dood spoor, maar er zijn grote ontwikkelingen die deze digitale betaalmiddelen in de zakelijke wereld over enkele jaren een serieus transactiemiddel maken. “Veel banken onderzoeken momenteel hoe ze cryptovaluta willen beheren. Dat had je al met private valuta als Bitcoin en dergelijke, maar zeker met de komst van Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) zijn banken aan het kijken hoe dat in de systemen past”, zegt Colleary. “Digitale valuta bieden vooral meerwaarde als ze zorgen voor minder frictie wanneer bedrijven met elkaar handelen. Als transacties sneller en makkelijker gedaan kunnen worden, maakt dat het ondernemen makkelijker.”

Opmars cryptovaluta in financiële sector

Nog altijd staan cryptovaluta, ondanks crashes en oplevingen, in de belangstelling van grote financiële spelers. Onder meer investeringsmaatschappijen als Citigroup, Morgan Stanley en Goldman Sachs bieden cryptovalutaproducten. Banken als State Street en US Bancorp beheren cryptovaluta hetzelfde als giraal geld. Zelfs de oudste bank van de Verenigde Staten, BNY Mellon, kondigde in oktober aan om cryptovaluta te gaan beheren. Dat betekent dat klanten op dezelfde dienstverlening kunnen rekenen als bij traditionele producten als aandelen, obligaties en andere assets. Dat is een belangrijk signaal dat cryptovaluta nog steeds in trek zijn bij klanten en investeerders.

Ontwikkeling digitale euro

De CDBC maakt een groot verschil met de private cryptovaluta van nu. De Europese Centrale Bank is vorig jaar gestart met de ontwikkeling van zijn digitale euro. Dat moet geen vervanging, maar een aanvulling van bestaande betaalscenario’s worden. Hoe dat er technisch uit gaat zien, is momenteel nog ongewis. Maar Europa wil voorkomen dat kapitaal naar technologiebedrijven verdwijnt, waardoor de financiële slagkracht van centrale banken verkleint en ze bijvoorbeeld minder invloed hebben op het beheersen van de inflatie met monetaire instrumenten.

“Als cryptovaluta van de centrale banken komt, is het een betalingsvorm voor iedereen. Het voordeel van een CBDC is dat het gereguleerd is en gebaseerd is op iets dat intrinsieke waarde heeft. Als iets wordt gesteund door de ECB of de Fed hebben mensen er meer vertrouwen in. Het zou stabieler moeten zijn, zodat de cryptovaluta geen volatiele prijs heeft.” Conor Colleary.

Facebook en de ECB

De centrale banken werden tot actie gedreven door de beloofde komst van Meta’s cryptovaluta. Dat project is uiteindelijk gesneuveld, grotendeels vanwege het verwachtte gebrek aan vertrouwen dat financieel toezichthouders zouden hebben in digitaal geld van Meta’s platform Facebook, zo blijkt uit een uitgebreide reconstructie van de Financial Times. Volgens de topman bij Oracle heeft het sneuvelen van Meta’s cryptoplannen niet geleid tot het loslaten van de Europese plannen voor een digitale euro. Bovendien blijft Meta inzetten op verregaande digitalisering van leven en werk, waarbij het logisch is dat een eigen transactiemiddel op een gegeven moment weer de kop opsteekt. “De voordelen van het digitaliseren van betalingen zorgen ervoor dat het makkelijker wordt om zaken te doen”, weet Colleary. “Dat betekent dat cryptovaluta van centrale banken zullen komen”, ongeacht of een sociaal medium of ander platform ermee komt. “Alle andere cryptovaluta zijn privaat en dan heb je meer te maken met marktsentiment als waardebepalende factor. In de laatste tien jaar heeft de waarde van crypto sterk gefluctueerd. Dergelijke volatiliteit heb je niet met een centrale bank.”

Komst van de stablecoin

Hij doelt daarmee vooral op het stablecoin-aspect. De ECB is er nog niet helemaal uit hoe zijn digitale euro er technisch uit gaat zien, maar dit wordt waarschijnlijk een stablecoin die via tussenpersonen als banken wordt uitgewisseld via een Digital Ledger Technology zoals blockchain. Een dergelijke munt wordt gedekt door traditioneel geld, in dit geval de euro. Een ‘e-EUR’ is daardoor altijd een traditionele euro waard. Stablecoins zijn het afgelopen jaar instabieler gebleken dan de bedoeling was, maar dat is vooral vanwege een berucht mislukt experiment met een stablecoin die algoritmisch was gedekt door een cryptomunt. Toen de voorraad daarvan werd gemanipuleerd, begon de algoritmische stablecoin te wankelen en implodeerde het hele concept.

Dat is niet het geval bij een klassieke stablecoin die niet alleen wordt gedekt door de euro, maar waarbij de voorraad en waarde wordt gestuurd vanuit het monetaire beleid van een centrale bank. Hoewel er aan de digitale euro wordt gewerkt, wordt het op z’n vroegst 2024/2025 voordat hij het licht ziet. Landen als China en India lopen ondertussen voorop in de ontwikkeling van een CBDC. China is dit jaar begonnen met het uitbreiden van de proefuitrol van zijn digitale munt e-CNY via banken en apps in meer grote steden en meer bedrijven, niet in de minste plaats via de populaire alles-in-één app WeChat en in diensten van Alibaba. De e-CNY is een stablecoin die gelijk staat aan de Chinese RMB. Het plan van Meta was gestoeld op een stablecoin-idee en de digitale euro lijkt ook die kant op te gaan.

Vragen onbeantwoord

Is de stablecoin de toekomst van deze cryptovaluta? “Op Sibos wordt hier veel over gesproken. Een groot interdisciplinair team van onder meer het Internationaal Monetair Fonds en de Bank voor Internationale Batalingen is aan het uitzoeken wat de beste manier is om deze digitale kans te benutten voor kernactiviteiten in financiën. Ik denk dat er nog veel vragen onbeantwoord over de beste praktische aanpak om de adoptie te drijven. Wat is de beste beveiliging? Wat biedt de beste stabiliteit? Wat is het operationele model?” Volgens Colleary zijn dit belangrijke elementen om naar te kijken, voordat er stappen gemaakt kunnen worden. Dit is precies de reden dat de ECB nog altijd in het ontwikkeltraject verkeert, maar nog geen technische keuzes heeft gemaakt.

Een andere uitdaging die op Sibos veel aan bod komt, is de interoperabiliteit van deze middelen. Bij private cryptovaluta bestaat dat nog bijna niet: het idee dat middleware oplost met wélke valuta je precies te maken hebt en het voor de eindgebruiker één betaalvorm is. “In Europa hebben we zoiets al bereikt met SEPA, een betaalsysteem voor alle landen. Voor SEPA werd de uiteindelijke clearance door elk land anders gedaan. Hoe richten we betaalsystemen wereldwijd zo in dat ze naadloos met elkaar samenwerken?” Het voordeel daarvan zou supersnelle betaling buiten de landsgrenzen zijn.

Risico cryptovaluta

Hoewel cryptovaluta nog steeds in de week liggen bij centrale banken en toezichthouders, is het inmiddels duidelijk dat ze er hoe dan ook aan komen. “Als klanten dit gaan gebruiken, moeten banken het ondersteunen. Ik denk nog steeds dat het probleem met de volatiliteit van de waarde en het risico betekenen dat er gespeculeerd kan worden, maar als het een financiële kernactiviteit moet worden, kan het niet zo zijn dat wat je vandaag koopt morgen nog maar vijftig procent waard is”, vindt de Oracle-VP. Dat laatste is ook de uitdaging die Nederlandse financials zien: het risico is nog altijd te hoog. Maar dat zou snel kunnen veranderen als de digitale euro ten tonele verschijnt.

