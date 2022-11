Webinar ‘Uitgavenbeheer: Hoe krijgt u uw kosten onder controle?’

Het dreigen economisch mindere tijden te worden. Alle banken en financiële bureaus verwachten dat de Nederlandse economie later dit jaar in een milde economische recessie belandt. Tijd om als financial op de kosten te letten. Maar hoe krijgt u uw uitgaven onder controle?

In het webinar op donderdag 3 november van 11.00 tot 12.00 uur reiken we u de mogelijkheden aan om dat geautomatiseerd te doen. Met cijfers over uw uitgaven die zo de boekhouding of uw ERP-pakket in schieten. Daarnaast schetsen we een beeld van de toekomst waarin data over uw uitgaven realtime doorstroomt en u op basis van analyses uw spend kunt managen. In lijn met hoe uw bedrijf reilt en zeilt en de economie.

Dit kosteloze webinar staat onder moderatorschap van Martijn Slot, senior editor van Executive Finance.

Sprekers:

Joshua Reichman, Regional Manager Benelux bij Soldo

Joshua Reichman is verantwoordelijk voor de groei van Soldo in de Benelux. Gepassioneerd door FinTech, digitalisering en bedrijfsgroei, is Joshua’s missie bedrijven te helpen om het meeste voordeel uit Soldo te halen, zodat ze hun tijd kunnen besteden aan meer strategisch werk en weg van taken die geautomatiseerd kunnen worden.

Otto Schapendonk, CFO en fiscaal specialist.

Aan het einde van het webinar worden vragen van deelnemers behandeld.

Wanneer: donderdag 3 november 2022

Tijd: 11.00 – 12.00

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door Soldo.

