Wereldwijde fusies en overnames voor derde kwartaal op rij gedaald

Voor het derde kwartaal op rij maken de wereldwijde investeringen in fusies en overnames een daling door. Door de stijgende rentetarieven werden vele kredietverstrekkers gedwongen zich uit de financiering van grote projecten terug te trekken.

Daarnaast doen geopolitieke spanningen de interesse voor buitenlandse overnames sterk afkoelen. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Dealogic. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden volgens die partij wereldwijd voor 716,6 miljard dollar fusies en overnames gedaan. Dat betekende een daling met 54 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen een volume van 1.560 miljard dollar werd gemeld. Over de eerste drie kwartalen van het jaar is er nu sprake van een krimp met 33 procent tot 2.970 miljard dollar.

Minder geneigd om in overnames te investeren

Onder druk van de moeilijke economische omstandigheden tonen vele partijen zich minder geneigd om in fusies en overnames te investeren. In de Verenigde Staten vielen de investeringen in fusies en overnames tijdens het derde kwartaal van dit jaar tegenover dezelfde periode vorig jaar met bijna 63 procent terug tot 255,89 miljard dollar.

Stijgende schuldenlast

De stijgende schuldenlast van de bedrijven zorgde er volgens Dealogic voor dat veel plannen voor overnames werden uitgesteld. In de regio’s Europa en Asia-Pacific kende de fusie-activiteit een krimp met respectievelijk 42 procent en 52 procent.

Omdat de omgeving voor overnames en fusies dit jaar is verslechterd, beslisten een aantal partijen op eerdere overeenkomsten terug te komen, terwijl anderen ervoor kozen de projecten voor een bepaalde of onbepaalde tijd uit te stellen.

Opportuniteiten

Toch werden er in de loop van het kwartaal enkele grote overeenkomsten getekend. In de Verenigde Staten waren er onder meer de overnames van Figma door Adobe (20 miljard dollar) en van Store Capital door Oak Street (14 miljard dollar). In het Verenigd Koninkrijk kon de inlijving van Aveva bij Schneider Electric, voor een bedrag van 9,5 miljard dollar, worden gemeld.

