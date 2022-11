3 missers om te vermijden voor succes met ESG

Succes met ESG vereist meer dan goede bedoelingen. Het is geen zaak om ‘erbij te doen’ want het vereist visie, strategie en gericht werk om ESG-doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen. Drie valkuilen om te vermijden.

De Environmental, Social & Governance (ESG) criteria voor het beoordelen van de impact van bedrijfsinvesteringen worden steeds meer mainstream. Het probleem is alleen dat veel bedrijven ESG zien als iets goeds voor erbij, in plaats van het mee te nemen in de ontwikkeling van hun onderneming. ESG is complex en de ontwikkeling ervan vraagt net als elk ander aspect van je bedrijfsvoering om kennis en continue aandacht. Het is mooi als bedrijven de ambitie hebben om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld. Maar organisaties die ESG insteken met alleen maar goede bedoelingen, maken bijna altijd fundamentele fouten.

Lees ook: ESG: wat is er nodig voor échte duurzame en sociale impact?

1. ESG niet duidelijk definiëren

Concrete vooruitgang op ESG-gebied vraagt om concrete definities en analyses. Wat we zien is dat het aantal bedrijven dat ESG-rapporten publiceert, gelijk oploopt met het aantal bedrijven dat op dit gebied nieuw is en moeite heeft met het kwantificeren van doelstellingen. ESG omvat geen universeel toepasbare governance-standaarden en gaat over een breed scala aan criteria zoals energieverbruik, verspilling, mensenrechten, werkomstandigheden, diversiteit enzovoort. Organisaties moeten er tijd en energie in steken, om te bepalen welke van deze criteria op hen van toepassing zijn. Bedrijven die zonder grondige kennis van ESG hun eigen criteria bepalen, bouwen een wankel fundament en lopen het risico hun vooruitgang niet concreet te kunnen maken.

2. ESG als ‘iets voor erbij’ zien

ESG is niet iets dat je er even naast doet. De criteria zijn zo alomvattend dat om ze echt tegemoet te komen je ze vaak diep in je bedrijfsprocessen zult moeten integreren. Als je in het midden laat hoe ESG in je bedrijfsvoering past, is de kans groot dat verschillende delen van je bedrijf langs elkaar gaan werken met de verstoring van bedrijfsprocessen en productiviteitsverlies als gevolg. Om ESG een stevige plek binnen de onderneming te geven, zijn leiders nodig die niet bang zijn om in de spiegel te kijken. De ontwikkeling van een gedragscode en een klokkenluidersbeleid kunnen daarom belangrijk zijn om bedrijven houvast te geven in een ESG-traject.

Lees ook: Rapporteren over duurzaamheid: zo begint u

3. Geen langetermijnvisie hanteren

Organisaties die zich blind staren op snelle kpi’s kunnen op de lange duur hun bedrijf juist de verkeerde kant op sturen. Bedrijven moeten hun ESG-prioriteiten afstemmen op wat mogelijk is binnen hun organisatie. Vanwege de ontwikkeling van het bedrijf en nieuwe wetgevingen en frameworks kan de implementatie van beleid beter uitgespreid worden over een langere periode om de uiteindelijke doelstellingen te behalen.

Als ESG mainstream wordt kan dat de wereld om ons heen een hoop goed doen. Om dat te bereiken zijn leergierige en daadkrachtige leiders met lef nodig. Leiders die bereid zijn om de samenwerking met externe experts aan te gaan voor ondersteuning waar nodig, om kennis en nieuwe perspectieven op te doen en om vooruitgang te bewaken. Want voor het realiseren van ESG-doelstellingen moeten we over optimisme heen stappen en deze complexe discipline serieus nemen. Met goede bedoelingen alleen komen we er niet.

Auteur: Lise Alm is Chief Strategy Office bij Worldfavor

Volg Executive Finance op LinkedIn!