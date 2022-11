Authentic Confidence

Authentiek zelfvertrouwen, wat is dat eigenlijk? Is het belangrijk? Zijn er leiders die het hebben? Is het te ontwikkelen? En, hoe doe je dat dan?

Iedereen is wel eens onzeker, dat is heel normaal. Zodra we bijvoorbeeld iets nieuws leren of doen (buiten onze comfortzone treden), lopen we de kans daar onzeker over te zijn. Soms echter houdt die onzekerheid ons tegen om de beste versie van onszelf te worden. Soms zorgt die onzekerheid ervoor dat we onze mening niet delen of dat we nieuwe kansen en uitdagingen niet aangaan.

Beter presteren

Soms? Nou eigenlijk misschien best wel vaak, van trainee tot CEO! De auteurs van dit boek vonden in hun onderzoek dat ongeveer de helft van mensen denkt dat ze beter zouden kunnen presteren als ze wat minder onzeker zouden zijn over het maken van fouten. Daarnaast piekert een groot deel van de mensen een paar uur per dag over hun prestatie en of ze wel goed genoeg zijn. Dat kost energie! En bovendien: hierdoor worden wellicht verkeerde beslissingen genomen en gaat talent verloren!

Met het oog op de snel veranderende wereld waarin mensen moeten blijven leren en ontwikkelen, waarbij we dus met regelmaat buiten onze comfortzone moeten treden, zal het gevoel van onzekerheid en stress met regelmaat terugkeren. De behoefte om hier goed mee om te kunnen gaan wordt groter.

Praktische tools

Authentiek zelfvertrouwen helpt je effectief omgaan met die onzekerheid en dat gevoel van stress. Het leert je dat je comfortabel kan worden met ongemak. Dit evidence based boek is boordevol praktische tools om authentiek zelfvertrouwen te ontwikkelen met behulp van Emotionele Flexibiliteit. Het is aangevuld met inzichten van leading experts en inspirerende verhalen van senior leiders uit diverse sectoren die open durfden te zijn over hun onzekerheid en hoe zij daar mee omgaan. Deze skills zorgen ervoor dat onzekerheid je niet langer te veel energie kost of je tegenhoudt na te streven wat écht belangrijk voor je is!

Over de auteurs:

Over Jacqueline Brassey

Jacqueline Brassey is een ‘pracademic’ pur sang en slaat graag bruggen tussen de wetenschap en praktijk. Ze staat met beide benen in de werkrealiteit en leidt momenteel, samen met haar team, Learning en Development wereldwijd op strategische onderwerpen bij McKinsey & Company, waar ze ook onderdeel uitmaakt van het Global Learning Leadership team.

Als wetenschapper vult zij de praktijk aan met onderzoek op gebied van Neurowetenschappen van Organizaties, Learning en Leiderschap. Ze is part time Adjunct Professor aan IE University in Madrid, lid van het Center for Corporate Learning Innovation en Fellow Researcher aan de VU Amsterdam.

Daarnaast bekleedt ze meerdere nevenfuncties waaronder als lid van de Raad van Toezicht bij Save the Children in Nederland en Lid van de Advisory Board van de Master Learning and Development aan Maastricht School of Business en Economics. Ze is (co)-auteur van meer dan 20 (internationale) boeken/boekchapters, populaire artikelen en papers.

Over Nick van Dam

Nick van Dam is internationaal erkend thought leader, adviseur, onderzoeker, bestseller-auteur en spreker op het gebied van (corporate) leren en leiderschapsontwikkeling. Hij is voormalig partner, Chief Learning Officer en HR Executive bij Deloitte en McKinsey & Company. Hij is momenteel gelieerd aan McKinsey & Company als extern senior adviseur.

Hij is lid van het College van Bestuur van IE (Instituto de Empresa) University Madrid, waar hij verantwoordelijk is voor innovatie. Tevens is hij verbonden als hoogleraar aan IE University Madrid en Nyenrode Business Universiteit. Hij doceert ook aan deelnemers van het Doctor of Education-programma voor Chief Learning Officers van de University of Pennsylvania. Nick is daarnaast Academic Director van de International Masterclass L&D Leadership.

Daarnaast is hij Academic Director en professor van de Executive Master, Positive Leadership and Transformation en Director van het IE Center for Corporate Learning Innovation. Nick is oprichter van de Stichting e-Learning for Kids.

Over Arjen van Witteloostuijn

Arjan van Witteloostuijn is als hoogleraar verbonden aan Tilburg University, de Universiteit Antwerpen, de Antwerp Management School en de Cardiff Business School. Hij is tevens lid van de KNAW en publiceert regelmatig in erkende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hiernaast adviseert hij regelmatig private en publieke organisaties.

