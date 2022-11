Beert Wassenaar aangesteld als CFO Fudura

Beert Wassenaar is 15 november begonnen als CFO van Fudura. Met zijn aanstelling is de statutaire directie compleet. Naast Wassenaar maakt ook René Pruijssers als CEO deel uit van de directie.

“Wij vonden in Beert Wassenaar een zeer geschikte CFO voor Fudura, omdat hij aantoonbare ervaring heeft als commercieel ingestelde CFO in snelgroeiende ondernemingen. Dit, in combinatie met zijn ruime ervaring in infrastructuur en met investeerders maakt hem de ideale kandidaat om samen de groei van Fudura te versnellen”, zegt Pruijssers.

Ruime ervaring

Wassenaar was voorheen zes jaar werkzaam als CFO voor de Koole Terminals Groep. Daarvoor heeft hij vijftien jaar bij Shell gewerkt in verschillende financiële functies. Naast zijn functie als CFO houdt hij van zeilen, hardlopen, schaatsen en racefietsen.

“Fudura staat middenin de energietransitie. Wij helpen ondernemend Nederland om te verduurzamen en verbeteren in hun energieprestaties. Ik kijk ernaar uit om hier een bijdrage aan te kunnen leveren en onderdeel te zijn van het team”, vertelt Wassenaar.

