Blog: Duik in de wondere wereld van crypto, NFT’s en smart contracting

De economische wereld staat op scherp door de verschillende crises die over Nederland waaien. De economische neergang die dit tot geval kan hebben kan grote gevolgen hebben voor bedrijven. Ze zijn dan ook geneigd om op de financiële rem te trappen, omdat de toekomst onzeker lijkt. Maar dit is juist hét moment om te optimaliseren, automatiseren en te innoveren. Want er zijn nog tal van innovaties die de zakelijke wereld naar een volgend niveau kunnen tillen. Neem bijvoorbeeld de Web3-innovaties. Deze nieuwe technologieën staan nog in hun kinderschoenen, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Bovendien wordt er door grote spelers, zoals Starbucks en Adidas, mee geëxperimenteerd. Toch heerst er nog wat huiverigheid. Zo blijkt uit onderzoek dat finance professionals zich vooral zorgen maken over de instabiele waarde van cryptomunten, onvoldoende toezicht en de ‘cowboys’ op de cryptomarkt. Maar er liggen ook enorm veel kansen. Voor finance professionals is het dan belangrijk om zich te gaan verdiepen in wat de Web3 innovaties kunnen betekenen voor hun bedrijf.

De eerste stappen

Om dergelijke technologieën te introduceren in een bedrijf, moet je eerste stappen durven zetten. En dat vereist moed, want het is nog een onontgonnen gebied. Om een stap te zetten in deze wereld moet je vooral nieuwsgierig zijn. Ga op onderzoek uit, stel veel vragen, verzamel informatie en vooral: ga aan de slag. Want learning by doing is uiteindelijk de beste leermeester. Verdiepen in Web3-technologieën wordt momenteel echter nog niet veel gedaan. Ruim de helft (51%) van de finance professionals geeft namelijk aan dat zij kennis missen om bijvoorbeeld cryptovaluta te introduceren binnen hun organisatie. Het kan je ook helpen om te zoeken naar mensen in de organisatie die van nature een grote interesse hebben in Web3-innovaties. Crypto en NFT’s worden namelijk in de privésfeer al wel vaker gebruikt: 23 procent gebruikt NFT’s privé en bijna de helft (47%) van de finance professionals is actief met crypto. Maar het is wel van belang dat als je met deze nieuwe technologieën aan de gang gaat, je een strategisch beleid ontwikkelt. Stel daarbij de vraag: hoe kunnen deze nieuwe technologieën de uitdagingen oplossen die ik nu ondervind?

De kar trekken

Wiens rol is het uiteindelijk om deze nieuwe ontwikkelingen in de organisatie te introduceren? Bijna de helft (49%) van de finance professionals vindt in ieder geval dat de eindverantwoordelijkheid niet bij de cfo ligt. De grote vraag is dan natuurlijk: bij wie wél? Deze vraag is tweeledig te beantwoorden. Zoals eerder genoemd ligt er allereerst een pioniersrol weggelegd bij degene met de meest open mindset en passie voor deze nieuwe technologieën. Ten tweede kan deze rol ook ingevuld worden door degene die het meeste baat heeft bij de nieuwe technologieën. Op dit moment zie je dan ook dat deze rol binnen het marketingteam in veel gevallen wordt opgepakt. Want consumentengedrag verandert en deze nieuwe technologieën helpen om op een speelse manier klantcontact te krijgen. Omdat deze innovaties gaan over samenwerken, is het ook belangrijk om gesprekken te blijven voeren met partners en eventueel met concurrenten. Zo ontstaan kansen om te experimenteren.

Bedrijfscultuur op de schop

Nieuwe innovaties vragen ook om de juiste innovatiecultuur. Want deze technologieën brengen natuurlijk een nieuwe manier van werken met zich mee. En deze moet je binnen de organisatie laten landen. Een veranderende bedrijfscultuur is dan onvermijdelijk. Finance, business en IT moeten nóg meer gaan samenwerken en vormen echt een drie-eenheid. En er is nog genoeg werk aan de winkel om dit te bewerkstelligen. Want maar één op de vijf (19%) vindt dat werken met Web3-innovaties past bij de bedrijfsidentiteit.

Een voorsprong door nieuwsgierigheid

Web3-innovaties zijn vol in ontwikkeling en de nieuwsgierigheid groeit ook in de zakelijke wereld. Om concurrenten een stap voor te blijven, is het belangrijk dat organisaties zich in de nieuwe technologieën gaan verdiepen. Daarvoor moet je nieuwsgierig zijn. En kijken of deze technologieën toegevoegde waarde hebben voor jouw organisatie. En als dat het geval is kan je aan de slag. Want vandaag de dag kunnen bedrijven zich hier nog mee onderscheiden van anderen. Bovendien staat de nieuwe generatie voor de deur met hun geheel eigen kijk op de economische markt. En om hen nu en in de toekomst te bedienen, moet je in het diepe durven duiken.

Auteur: Adriaan Kom, managing mirector bij Visma | Onguard

