Boskalis na ruim halve eeuw verdwenen van beurs in Amsterdam

De beursnotering van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is na 51 jaar ten einde gekomen. Het bedrijf, dat is overgenomen door investeerder HAL, kende dinsdag voorlopig zijn laatste handelsdag. Het bedrijf gaat verder als private onderneming.

HAL liet eerder weten Boskalis in zijn geheel over te nemen. In eerste instantie bood de investeringsmaatschappij 32 euro per aandeel Boskalis, waarmee aan het bedrijf een prijskaartje van 4,2 miljard euro werd gehangen. Dit bod werd uiteindelijk verhoogd naar 33 euro per aandeel, waarmee Boskalis nog eens 129 miljoen euro meer waard werd.

Dezelfde focus

Boskalis blijft zich ook als niet genoteerde onderneming naar eigen zeggen “onveranderd richten op de succesvolle uitvoering van zijn strategie die zich focust op het aanleggen van innovatieve infrastructuur, het faciliteren van de energietransitie en het beschermen van mens en natuur tegen de gevolgen van klimaatverandering”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Onderdeel van de afspraak met HAL is onder andere dat er de komende vier jaar niet wordt gesneden in het personeelsbestand. Ook de leiding van Boskalis blijft aan, waarbij het bedrijf zeggenschap houdt over investeringen.

Megaproject

Boskalis werkt momenteel onder andere aan een megaproject bij de Filipijnse hoofdstad Manilla, waar een nieuwe luchthaven in een baai moet worden gerealiseerd. Ook werkt het bedrijf aan andere omvangrijke projecten, zoals de tunnel tussen Duitsland en Denemarken en de aanleg van een nieuwe haventerminal en polder in Singapore. Daarnaast houdt Boskalis zich bezig met dijk- en kustbescherming in Nederland.

